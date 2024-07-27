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Высшее образование

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2024
Три ростовских выпускника смогли набрать сто баллов по ЕГЭ после пересдачи
В Ростове в этом году насчитали 102 стобалльные работы на ЕГЭ, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.
27 июля, 08:57
Зарплаты ректоров ведущих вузов Ростова достигли 500 тысяч рублей
Самая высокая зарплата среди ректоров ведущих вузов Ростовской области оказалась у руководителя ЮФУ Инны Шевченко, следует из данных деклараций о доходах за 2023 год.
20 июня, 04:37
В Ростовской области могут расширить приложения к дипломам вузов
Информация о наборе предметов, количестве прослушанных часов и оценки (в том числе зачет или незачет) содержатся сегодня в приложении к диплому о высшем образовании, сообщил RostovGazeta глава Ростовского обкома Профсоюза образования Владимир Гайворонский.
3 июня, 16:17
Ростовчанам назвали профессии с хорошими зарплатами
В России, в том числе Ростовской области, можно устроиться на высокооплачиваемую работу, не имея высшего образования, сообщает Newia.ru.
20 мая, 14:45
Омбудсмен рассказал, что будет с высшим образованием Ростова без бакалавриата
В высшем образовании продолжается уход от болонской системы — магистратуры и бакалавриата, сообщил RostovGazeta председатель ростовского Облпрофсоюза образования Владимир Гайворонский.
15 мая, 15:34
Сколько в Ростове стоит подготовка к сдаче ЕГЭ и поступление в вузы
Корреспондент RostovGazeta пообщался с родителями выпускников ростовских школ и репетиторами и выяснил, что высшее образование может влететь в копеечку, даже если абитуриент собирается поступать на бюджет.
31 марта, 11:54
Донским студентам-медикам могут позволить пройти практику в зоне СВО
19 марта, 15:26
Каждый пятый школьник в Ростове мечтает стать айтишником
1 марта, 13:45
2023
Ростовский НИИ радиосвязи попал под санкции Японии
Министерство иностранных дел Японии объявило, что ростовский НИИ попал в санкционные списки, документы появились на портале иностранного ведомства.
15 декабря 2023, 10:42
Бывший декан института в Ростове сбежал за границу и стал преподавателем в США
16 ноября 2023, 14:48
Суд признал фальшивым диплом врача-онколога больницы в Ростовской области
14 ноября 2023, 16:57
Певица Ольга Бузова в Ростове потрогала биореактор для вирусов-мутантов
7 ноября 2023, 18:51
В Ростове больше студентов стали учить китайский язык в 2023 году
В Ростове продолжает расти число студентов, заинтересованных в изучении китайского языка, об этом рассказали донские СМИ.
19 октября 2023, 16:28
Жителей Азова пугает грохот в небе, а в Ростове решили охранять мосты
14 октября 2023, 18:58
Демограф Ракша прогнозирует катастрофический спад рождаемости на Дону в 2023 году
14 октября 2023, 10:04
«Обучи ученого»: как устроен рынок профессионального образования в Ростовской области
Эксперты рассказали о проблемах и особенностях рынка профессионального делового образования в Ростовской области, данными поделились в Торгово-промышленной палате Российской Федерации.
3 октября 2023, 12:40
«Моя мечта стоит дорого»: студенты-медики в Ростове высказались о росте цен на учебу
28 августа 2023, 04:16
РостГМУ резко поднял цены на обучение в 2023 году
Ведущие медицинские вузы России подняли цены на обучение в 2023 году, не стал исключением и Ростовский государственный медицинский университет, сообщает «Коммерсантъ».
18 августа 2023, 07:44
Экс-помощник прокурора Смирягина стала директором ДИЗО в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону депутаты городской Думы согласовали на пост директора Департамента имущественно-земельных отношений Ирину Смирягину, прозвучало на заседании.
15 августа 2023, 12:58
В Ростовской области студенты получат возможность взять ипотеку под 1%
26 июня 2023, 09:16

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