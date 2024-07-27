Сколько в Ростове стоит подготовка к сдаче ЕГЭ и поступление в вузы

Корреспондент RostovGazeta пообщался с родителями выпускников ростовских школ и репетиторами и выяснил, что высшее образование может влететь в копеечку, даже если абитуриент собирается поступать на бюджет.