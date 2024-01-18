Взрыв в Ростове

Ростовчан напугал не взрыв у школы, а сообщения в соцсетях – эксперт

Ростовчан напугал не столько сам факт взрыва у школы в центре Ростова-на-Дону, сколько ложные сообщения об обнаружении аналогичных бомб в городе, сообщил на круглом столе в пятницу политический аналитик Юрий Гиренко.