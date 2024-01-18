rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Взрыв в Ростове

В четверг, 6 апреля, около школы №5 в Ростове-на-Дону прогремел взрыв, пострадал один человек.

В городе усилены меры безопасности.
Выбрать дату
2024
«Услышали грохот»: звук, похожий на взрыв, встревожил жителей Ростова 18 января
Жителей сразу нескольких районов Ростова-на-Дону испугал громкий хлопок, похожий на взрыв, прозвучавший в небе, сообщают пользователи соцсетей.
18 января, 20:17
2023
Военные заставили жителей Ростова уйти в укрытие с улицы Пушкинской
Находящихся на месте падения обломков БПЛА в центре Ростова заставили уйти в укрытие, сообщает корреспондент RostovGazeta.
7 сентября 2023, 02:22
«Была волна, потом взрыв»: ростовчане рассказали о падении беспилотника 7 сентября
7 сентября 2023, 01:58
Появилось видео взрыва недалеко от штаба СВО в Ростове в ночь на 7 сентября
7 сентября 2023, 01:29
Стала известна причина ночной стрельбы в Ростове на Саратовской улице
27 августа 2023, 10:31
Жители Ростова сообщили о ночном взрыве со вспышкой света и автоматных очередях
27 августа 2023, 09:47
В Ростове грохот заставляет всех пить валерианку, рушатся стены и дорожает картошка
В Ростовской области объяснили подорожание картофеля, тем временем в Ростове из-за взрыва сплит-системы обрушилась стена дома, а местных жителей испугал звук мощного хлопка.
21 августа 2023, 14:23
В Сети появились кадры взрыва пиротехники, напугавшего ростовчан 13 июня
В Ростове на СЖМ вечером 13 июня взорвался неустановленный пиротехнический снаряд, видеозапись с инцидентом появилась в местном Telegram-канале.
14 июня 2023, 04:46
СМИ сообщили о ночных хлопках 10 июня, испугавших жителей Левенцовки в Ростове
Ряд СМИ в Ростове сообщили о мощных хлопках, которые якобы услышали жители Левенцовки в ночь на 10 июня, ссылаясь на социальные сети.
12 июня 2023, 06:12
Мощный хлопок прогремел в Октябрьском районе в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону школьники устроили взрыв на улице, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте».
14 апреля 2023, 06:23
2017
Обвинение предъявили ростовскому взрывнику
В Ростове-на-Дону было предъявлено обвинение Эдуарду Шарапову, который, по данным следствия, организовал взрыв возле школы, сообщает в четверг региональное УСКР.
13 апреля 2017, 14:58
Психологов предлагают вернуть в школы Ростова после взрыва
Антитеррористическая грамотность школьников упала из-за сокращения психологов в школах города Ростова-на-Дону, сообщила на круглом столе в пятницу психолог Екатерина Трофимова.
7 апреля 2017, 14:04
Взрыв в Ростове заставил родителей обратить внимание на детей – эксперт
Взрыв у школы города Ростова-на-Дону заставил родителей поговорить с детьми и рассказать им, как вести себя в опасных ситуациях, сообщила на круглом столе в пятницу психолог Екатерина Трофимова.
7 апреля 2017, 13:54
Ростовчан напугал не взрыв у школы, а сообщения в соцсетях – эксперт
Ростовчан напугал не столько сам факт взрыва у школы в центре Ростова-на-Дону, сколько ложные сообщения об обнаружении аналогичных бомб в городе, сообщил на круглом столе в пятницу политический аналитик Юрий Гиренко.
7 апреля 2017, 12:10
После взрыва в Ростове проверили 50 сообщений о подозрительных предметах
7 апреля 2017, 09:59
Для расследования взрыва в Ростове применили новейшую технику
В Ростове-на-Дону специалисты применяли новейшую криминалистическую технику при расследовании взрыва возле школы, сообщает в пятницу региональное УСКР.
7 апреля 2017, 09:02
Ростовчанин устроил взрыв у школы из-за ревности
В Ростове-на-Дону мужчина организовал взрыв возле школы из-за ревности, сообщает в пятницу региональное УСКР.
7 апреля 2017, 08:57
НАК опроверг террористическую версию взрыва в Ростове
Межличностный конфликт стал причиной взрыва в Ростове-на-Дону, прогремевшего рано утром в четверг, эти сведения предоставил НАК.
7 апреля 2017, 07:52
В Ростове проверили все сообщения о бесхозных предметах
В Ростове-на-Дону специалисты проверили все сообщения от местных жителей о бесхозных предметах, сообщает региональное УМВД РФ.
7 апреля 2017, 06:54
Полиция оцепила территорию у "Спортмастера" на Ворошиловском в Ростове
Полицейские оцепили здание у спортивного магазина "Спортмастер" по проспекту Ворошиловскому в городе Ростове-на-Дону, передаёт корреспондент RostovGazeta.
6 апреля 2017, 20:40

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика