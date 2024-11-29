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Взрывное устройство

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2024
Взрывоопасные обломки БПЛА находят возле населенных пунктов Ростовской области
29 ноября, 12:17
В Ростовской области осудили украинскую террористку за бомбу в почтовом ящике
8 августа, 15:30
Губернатор рассказал о пострадавших от детонации беспилотника в Морозовске
5 апреля, 18:46
В Ростове экстренно эвакуировали торговый центр. Что там произошло?
В Ростове из-за сообщения о минировании эвакуировали ТЦ «Сокол» на проспекте Стачки, об этом сообщил местный Telegram-канал.
27 февраля, 15:43
Муляжи бомб начали массово находить у железной дороги в Ростовской области
В Ростовской области у станции Несветай за последнее время трижды находили муляжи взрывных устройств, сообщает Lenta.ру.
12 февраля, 06:45
Взрывотехников экстренно вызвали на станцию железной дороги в Новошахтинске
В Ростовской области на железнодорожных путях обнаружили подозрительную коробку, сообщает Telegram-канал Shot.
31 января, 07:50
На Дону падают дроны, пока некоторые ростовчане пытаются уехать в Испанию
В Ростовской области загорелась школа и взорвался дрон в детском лагере, пока ростовчане ждут открытия визового центра Испании.
29 января, 15:24
Беспилотник взорвался в лагере для детей в Ростовской области
29 января, 07:49
2023
Обнаруженное возле дороги в Ростовской области взрывное устройство: фейк или нет
В Интернете распространяют информацию о якобы найденном на обочине дороги в районе хутора Ягодинка взрывном устройстве. RostovGazeta решила проверить это сообщение и выяснить, фейковое оно или настоящее.
23 августа 2023, 12:49
Из-за сообщения о взрывном устройстве эвакуирована многоэтажка в Левенцовке в Ростове
Многоэтажный дом в Левенцовском микрорайоне эвакуировали после сообщения о взрывном устройстве, пишут в соцсетях очевидцы.
14 июня 2023, 13:40
Стали известны подробности самоподрыва диверсанта на границе с Ростовской областью
На границе с Ростовской областью сработало взрывное устройство, с которым мужчина пытался попасть в регион, сообщает Telegram-канал Don_Mash.
24 мая 2023, 06:37

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