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2024
Апельсины и огурцы резко подорожали в Ростовской области
За октябрь стоимость апельсинов в Ростовской области выросла на 19%, а огурцов — на 13%, следует из данных отчета на сайте регионального Ростовстата.
15 ноября, 18:36
Итоги дня: в Ростове-на-Дону посадили главу района и оштрафовали ЖД-вокзал
13 сентября, 16:55
Садовод из Ростовской области вырастил яблоко весом в 900 граммов
13 сентября, 12:13
Цены на яблоки взлетели в Ростовской области
6 июля, 06:56
Помидоры по 260, виноград по 330: как изменились цены на продукты для дончан
16 марта, 11:29
В Ростовской области подскочили цены на мясо. Рассказываем, что еще подорожало
26 января, 06:04
2023
Эксперт рассказал, что сильнее всего подорожает в Ростовской области в 2024 году
25 декабря 2023, 12:23
Итоги недели: дончанам отменили новогодние гуляния и рассказали о ценах на застолья
10 декабря 2023, 15:01
Неочевидные способы укрепления иммунитета после ОРВИ
10 ноября 2023, 13:36
Диетолог рассказала, кому больше нельзя есть яблоки
27 октября 2023, 09:13
Сколько стоит приготовить домашнее мороженое в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону стоимость приготовления килограмма домашнего мороженого составляет 188 рублей, сообщает Центробанк.
6 июля 2023, 06:24

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