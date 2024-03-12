Ямочный ремонт

«Автодор» заявил о завершении ремонта на М-4 под Шахтами. Но пробки остались

Госкомпания «Автодор» отчиталась о завершении ямочного ремонта в Ростовской области на трассе М4 «Дон» в районе Шахт — от 995-го до 1007-го километра. Движение на этом участке открыто по двум полосам.