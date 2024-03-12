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Ямочный ремонт

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Март 2024
«Автодор» заявил о завершении ремонта на М-4 под Шахтами. Но пробки остались
Госкомпания «Автодор» отчиталась о завершении ямочного ремонта в Ростовской области на трассе М4 «Дон» в районе Шахт — от 995-го до 1007-го километра. Движение на этом участке открыто по двум полосам.
12 марта 2024, 19:19
Февраль 2024
Правозащитник Левченко призвал идти в суд водителей, попавших в ДТП на М-4 «Дон»
28 февраля 2024, 06:49
Эксперт Левченко рассказал, как ямочный ремонт спасет дороги от разрушения в Ростове
21 февраля 2024, 18:08
«Асфальт уйдет с дуновением ветра»: почему в Ростовской области разрушаются дороги
21 февраля 2024, 13:44
Затор на М-4 в Ростовской области растянулся на 22 километра с утра 16 февраля
В Ростовской области трасса М-4 «Дон» стоит в 22-километровой пробке, сведения об этом появились на сервисе «Яндекс. Карты».
16 февраля 2024, 08:37
«Автодор» назвал дату, когда закончится ремонт ям на М-4 «Дон» в Ростовской области
12 февраля 2024, 15:56
Логвиненко сообщил о разрушении до 150 тысяч «квадратов» дорог каждый год
7 февраля 2024, 09:35
«Снег идет, дорогу лепим»: автомобилистов рассмешил ямочный ремонт М-4 «Дон»
5 февраля 2024, 09:12
Декабрь 2023
Ростовчане заявили об уложенном асфальте в лужи
15 декабря 2023, 04:04
Октябрь 2023
Ростовчан ужаснуло состояние дороги на улице Малиновского
17 октября 2023, 05:51
Июнь 2023
Размытую дождями Извилистую в Ростове отремонтируют в июне
7 июня 2023, 07:25

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