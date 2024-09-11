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Ямы на дорогах

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2024
«Карту убитых дорог» предложили вернуть в Ростовской области
11 сентября 2024, 16:06
«Это будет ужасно»: эксперт сообщил, что произойдет с дорогами в Ростове после зимы
4 сентября 2024, 13:55
Автомобиль каршеринга вертикально провалился в яму на дороге в Ростове
В Ростове-на-Дону машина угодила в яму. Однако транспорт не просто застрял. Задняя часть авто оказалась в воздухе, сообщает местный телеграм-канал.
10 июня 2024, 17:16
Инспекторы ГИБДД назвали главные причины ДТП в Ростовской области
27 марта 2024, 05:47
«Асфальт уйдет с дуновением ветра»: почему в Ростовской области разрушаются дороги
21 февраля 2024, 13:44
«Дорога как после бомбежки»: В Ростове асфальт растаял вместе со снегом
26 января 2024, 12:47
Ростовчанам рассказали, куда жаловаться на ямы на дорогах
В Ростове-на-Дону сообщить о ямах на дороге можно по телефону «горячей линии», рассказали в городской администрации.
11 января 2024, 08:20
2023
Ростовчане пожаловались на убитую дорогу в поселке Орджоникидзе
3 сентября 2023, 07:44
Власти Ростова собираются устранить ямы на дорогах
В Ростове-на-Дону власти планируют выделить до 2 миллионов рублей на устранение выбоин и ям на улично-дорожной сети города, следует из документов на портале госзакупок.
30 августа 2023, 19:35
Ростовчане заявили о затянувшемся двухлетнем ремонте школы № 44
В Ростове-на-Дону затянулся ремонт школы №44, который должен был завершиться к апрелю 2023 года, сообщили местные жители.
14 июля 2023, 08:03
Власти в Ростовской области сорвали сроки ликвидации ям на дорогах
В Ростовской области в 11 муниципалитетах сорвали сроки устранения ям на дорогах, сообщили в правительстве региона.
11 мая 2023, 10:38
Ростовчане заявили об укладке асфальта в лужи
В Ростове-на-Дону дорожники уложили асфальт в лужи, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте».
20 апреля 2023, 05:28

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