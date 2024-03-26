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Ямы на дорогах в Ростовской области

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Март 2024
Ямы на дорогах в четыре раза увеличили число ДТП в Ростовской области
26 марта 2024, 16:43
Почти 100 тысяч квадратных метров ям выявили на М-4 «Дон» в Ростовской области
14 марта 2024, 16:10
Февраль 2024
«Анархия на дороге»: десятки машин снова пробили колеса на М-4 в Ростовской области
Из-за огромных ям машины практически ежедневно пробивают колеса на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области, рассказал RostovGazeta местный водитель.
11 февраля 2024, 12:54
«10 километров Ада»: водителей шокировало состояние трассы М-4 в Ростовской области
10 февраля 2024, 11:17
Карта с ямами на М-4 появилась в Ростовской области. Рассказываем о самых опасных
4 февраля 2024, 12:07
Сентябрь 2023
Пешеходную разметку нанесли прямо поверх ям в ухабов на дороге в Ростовской области
17 сентября 2023, 10:56
Ростовчане пожаловались на убитую дорогу в поселке Орджоникидзе
3 сентября 2023, 07:44
Август 2023
Власти Ростова собираются устранить ямы на дорогах
В Ростове-на-Дону власти планируют выделить до 2 миллионов рублей на устранение выбоин и ям на улично-дорожной сети города, следует из документов на портале госзакупок.
30 августа 2023, 19:35
Июнь 2023
Более десяти водителей остались без колес из-за огромных ям на выезде из Ростова
Водители пожаловались на огромные ямы на выезде из Ростова, из-за них автомобилистам пришлось менять колеса машин, пишут в соцсетях.
18 июня 2023, 09:15

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