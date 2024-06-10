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Ямы в Ростове

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2024
Автомобиль каршеринга вертикально провалился в яму на дороге в Ростове
В Ростове-на-Дону машина угодила в яму. Однако транспорт не просто застрял. Задняя часть авто оказалась в воздухе, сообщает местный телеграм-канал.
10 июня 2024, 17:16
Ростовчанка выиграла суд у «РостовАвтоДора» из-за ямы на дороге
13 мая 2024, 16:31
Число ДТП из-за ям на дорогах выросло в Ростове в 4 раза с начала года
25 апреля 2024, 16:26
«Дорога как после бомбежки»: В Ростове асфальт растаял вместе со снегом
26 января 2024, 12:47
Власти винят морозы в разрушении дорог в Ростове-на-Дону
Ямы на дорогах в Ростове заделывают по ночам, чтобы не мешать движению машин, заверяет администрация города.
24 января 2024, 16:27
2023
«Притормаживают»: Ростовчане обвинили дорожные ямы в постоянных пробках в городе
22 октября 2023, 17:09
Ростовчане пожаловались на убитую дорогу в поселке Орджоникидзе
3 сентября 2023, 07:44
Власти Ростова собираются устранить ямы на дорогах
В Ростове-на-Дону власти планируют выделить до 2 миллионов рублей на устранение выбоин и ям на улично-дорожной сети города, следует из документов на портале госзакупок.
30 августа 2023, 19:35
Огромный провал образовался посреди улицы в центре Ростова 18 июня
В переулке Университетском в Ростове образовалась глубокая яма, сообщили жители города на портале благоустройства.
18 июня 2023, 13:40
Груженый КамАЗ провалился под землю в Ростове
На Западном в Ростове груженый КамАЗ провалился под землю, рассказали в соцсетях очевидцы.
14 апреля 2023, 14:47

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