rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Ярмарка

Выбрать дату
2024
В Аксае построят крупный рынок для местных фермеров
9 августа, 16:49
2023
В Азовском районе пересмотрят дело главы потребрынка Васильева, запретившего ярмарки
12 сентября 2023, 09:46
В Ростове-на-Дону пройдет сезонная ярмарка с 20 и по 22 июля
18 июля 2023, 16:23
Жителям Ростовской области рассказали, где дешевле покупать продукты
В двух городах Ростовской области на предстоящих выходных проведут сельскохозяйственные ярмарки с ценами на продукты ниже рыночных, сообщили в правительстве региона.
24 марта 2023, 05:34
Власти в Ростовской области рассказали, где дешевле купить продукты
В Азове состоится продовольственная ярмарка, цены на которой будут ниже рыночных, сообщили в правительстве региона.
16 марта 2023, 07:42
В Ростове назвали причину гибели лаванды и начали торговлю зельями от всех болезней
В Ростовской области ищут родных погибшего военного, пока в Ростове торгуют травяными настойками от всех болезней и выясняют, что стало причиной увядания кустов лаванды.
12 января 2023, 15:30
2022
Новогодняя ярмарка пройдет в Ростове-на-Дону с 14 по 18 декабря
В Ростове-на-Дону в течение нескольких дней будут проводить «Новогоднюю ярмарку», сообщает «Донэкспоцентр».
29 ноября 2022, 06:52
В Новочеркасске пройдет ярмарка выходного дня 26 ноября
В Новочеркасске проведут ярмарку, товары на которую привезут из нескольких регионов, сообщили в мэрии.
24 ноября 2022, 07:00
В Ростовской области световое шоу выведут прямо на стены Кафедрального собора
В пятницу 14 октября в Новочеркасске Ростовской области пройдет масштабная ярмарка и световое шоу, сообщила администрация города.
12 октября 2022, 15:40

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика