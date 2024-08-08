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Ясная погода

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2024
В Ростовской области похолодает до +12 градусов
8 августа, 16:32
Аномальная жара вернется в Ростов с 13 июля
Жаркая погода ожидается в Ростове в течение дня, 14 июля, сообщают метеорологи.
14 июля, 05:25
На Ростов-на-Дону надвигается 35-градусная жара
Синоптики предупреждают ростовчан о 35-градусной жаре в начале июля, сообщает RostovMeteo
30 июня, 07:50
Жара до +25 градусов неожиданно придет в Ростовскую область
На неделе с 1 по 7 апреля в Ростове потеплеет до +25 градусов, сообщают метеорологи.
31 марта, 05:48
Стал известен точный прогноз погоды на март в Ростове-на-Дону
19 февраля, 04:20
Стало известно, сколько продержится трескучий мороз в Ростовской области
С 21 по 24 января в Ростове-на-Дону сохранится холодная погода с минусовыми температурами, согласно прогнозу синоптиков.
21 января, 07:21
Стало известно, когда закончатся снегопады в Ростовской области
В Ростовской области в течение этой недели периодически ожидаются снегопады, сообщили синоптики.
9 января, 07:08
2023
Синоптики рассказали, как одеваться в Ростове, чтобы не замерзнуть
В воскресенье днем, 5 ноября, в Ростове установится теплая и преимущественно безоблачная погода, сообщают метеорологи.
5 ноября 2023, 06:57
Синоптики рассказали, какая будет погода на длинных выходных в Ростове
2 ноября 2023, 04:49
Солнечно и тепло: воздух в Ростове прогреется до 20 градусов в субботу 14 октября
В Ростове 14 октября ожидается до 20 градусов выше нуля, сообщают метеорологи.
14 октября 2023, 06:41
Когда резко потеплеет в Ростове и какую погоду ждать осенью
11 октября 2023, 11:09
Малооблачная и ветреная погода будет в Ростове 17 сентября
Малооблачно и без осадков будет в Ростове-на-Дону в течение дня, 17 сентября, сообщают метеорологи.
17 сентября 2023, 05:36
Синоптики рассказали, какая погода будет в Ростовской области в августе
В Ростовской области в августе большинство дней будут солнечными, а максимальная температура составит 39 градусов, сообщили синоптики.
1 августа 2023, 12:49
Жаркую погоду пообещали ростовчанам на выходных 22 и 23 июля
21 июля 2023, 05:46

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