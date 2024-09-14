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ЮФУ

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Учёные доложили о проверке почвы и воздуха рядом с Ростовской АЭС на радиацию
14 сентября, 14:01
ЮФУ перешел на дистант после теракта в подмосковном «Крокус сити холле»
Вузы в Ростове начали отменять массовые мероприятия после трагедии, произошедшей в подмосковном «Крокус сити холле», известно из сообщений в СМИ.
22 марта, 19:57
2023
Вуз в Ростове объяснил размещенную информацию об освобождении от экзаменов беременных
20 ноября 2023, 12:43
Азовское море может стать более соленым
Соленость Азовского моря продолжит повышаться в ближайшие годы, сообщил представитель ЮФУ Сергей Дудкин.
6 июля 2023, 05:25
В ЮФУ рассказали об особенностях приемной кампании в 2023 году
О новых правилах поступления в вуз рассказала на пресс-конференции 19 июня ректор ЮФУ Инна Шевченко.
20 июня 2023, 06:29
2022
В ЮФУ выбрали самых талантливых первокурсников
24 октября 2022, 11:49
ЮФУ отметил 107 день рождения
18 октября 2022, 07:50
Премьер Михаил Мишустин наградил пять ученых из Таганрога
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил премиями и почетными грамотами ученых из Таганрога, говорится в сообщении горадминистрации.
5 октября 2022, 03:07

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