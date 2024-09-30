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Перепады температуры от +12 до +28 градусов прогнозируют в Ростовской области
В Ростовской области ожидается теплая солнечная погода в ближайшую рабочую неделю, с 30 сентября по 4 октября, следует из данных прогноза погоды.
30 сентября, 09:39
Ростов-на-Дону не получит официальный статус «Столицы Юга России»
14 июля, 18:23
Туристов из Ростова будут вывозить на отдых в Запорожскую область
Туристическая компания Ростовской области внесла Запорожскую область в программу отдыха. Новый маршрут будет полностью безопасным, сообщает глава нового региона Евгений Балицкий в телеграм-канале.
12 июня, 07:15
Около 4 тысяч человек пробежали «Ростовское кольцо» 21 апреля
В юбилейном 45-го легкоатлетическом пробеге «Ростовское кольцо» приняли участие почти четыре тысячи участников, сообщили градоначальник Ростова Алексей Логвиненко.
21 апреля, 08:52
Губернатор Голубев озвучил планы по реконструкции М-4 «Дон» в Ростовской области
14 марта, 16:32
Вильфанд заявил об аномальных морозах в регионах РФ. Чего ждать в Ростовской области
6 января, 09:20
2023
Пора готовиться к аномалиям: метеоролог Вильфанд рассказал, чего ждать Ростове
14 декабря 2023, 07:50
Синоптик Вильфанд рассказал о погодных аномалиях. Что ждет Ростовскую область
11 декабря 2023, 08:30
Синоптики обещают слишком жаркую погоду в ноябре в Ростовской области
1 ноября 2023, 09:01
Загруженность трассы М-4 в Ростовской области выросла в несколько раз в 2023 году
В Ростовской области на федеральных трассах поток автомобилей увеличился на 300%, сообщил замгубернатора Владимир Окунев.
25 сентября 2023, 08:56
Резкое потепление до 27 градусов ожидается в Ростовской области с 18 сентября
18 сентября 2023, 05:59
Дождливо и прохладно будет в Ростове-на-Дону 6 сентября
6 сентября 2023, 05:23
Транспортный поток через пункты пропуска в Ростовской области вырос на 30%
29 июля 2023, 12:12

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