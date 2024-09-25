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Юлия Кононенко

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2022
«Поступательная модернизация и минимизация издержек»: основа стратегии БСК
19 декабря 2022, 11:32
В ООН призвали Израиль отказаться от ядерного оружия
31 октября 2022, 11:09
В Иркутской области назвали основные достижения за последние 20 лет
30 сентября 2022, 10:01
Как СССР помог Израилю обрести дом
7 сентября 2022, 09:42
Принятие закона о втором этапе инвестквот угрожает благополучию 150 000 человек
28 июля 2022, 06:59
РЭО вложит в перспективные объекты обращения с ТКО в Сибири 47,5 млрд
6 июля 2022, 07:39
«20 главных событий России за 20 лет»: каким стал Сочи после Олимпиады
27 июня 2022, 11:24
Буцаев: Субботники «Зеленый десант» собрали более 1000 экодобровольцев
14 мая 2022, 11:34
Украина оставила погранпост на границе с Ростовской областью
24 февраля 2022, 09:53
В ЦБ ожидают скорейшее принятие закона о кредитных каникулах
15 февраля 2022, 08:07
2021
Бывший руководитель Владимирского тракторного завода занялся инвестированием
24 ноября 2021, 10:46
Собчак: Спиртное и наркотики нужно продавать только людям с высшим образованием
1 ноября 2021, 10:18
ОРТК «Южный хаб» стал новой площадкой для предпринимателей Ростовской области
13 октября 2021, 09:57
Путин заявил о важности слаженной работы правительства
15 сентября 2021, 08:09
Бизнес-омбудсмен Минеева отреагировала на просьбу рестораторов отсрочить «бесковид»
25 июня 2021, 17:21
Кобзев премирует иркутские муниципалитеты за исполнение бюджета по доходам
16 июня 2021, 00:16
В ДТП под Рязанью пострадал 21 человек
Количество пострадавших в ДТП с участием автобуса под Рязанью выросло до 21 человека.
17 марта 2021, 13:24
Стоимость нефти упала менее чем на процент
15 января 2021, 11:26
2020
Group-IB защитила пять крупных банков России от онлайн-мошенников
30 октября 2020, 18:49
В Европе отметили функционал российской системы по кибербезопасности
16 сентября 2020, 15:47

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