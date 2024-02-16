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Юрова

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Февраль
ВККС снова пытается найти человека на должность председателя Ростовского облсуда
16 февраля, 14:06
Ноябрь 2023
Экс-председатель Ростовского облсуда Золотарева на допросах начала называть фамилии
22 ноября 2023, 18:13
Сентябрь 2023
Верховный суд признал законным отстранение замглавы Ростовского облсуда Юровой
Отстранение Татьяны Юровой от должности замглавы Ростовского областного суда было законным, сообщили в Верховном суде РФ журналистам ТАСС.
25 сентября 2023, 15:58
Август 2023
Верховный суд признал законным уголовное дело против экс-замглавы Ростовского облсуда
30 августа 2023, 15:56
Верховный суд признал законным дело против экс-председателя Ростовского облсуда
Суд посчитал законным возбуждение уголовного дела в отношении экс-главы Ростовского областного суда Елены Золотаревой, пишут СМИ.
17 августа 2023, 09:06
Июль 2023
Бывшего судью Бондаренко из Ростова этапировали и арестовали в Москве
25 июля 2023, 17:39
Итоги недели: В Ростовской области развелись опасные комары и арестовали важных судей
23 июля 2023, 16:39
Председателя районного суда в Ростове лишили полномочий за дисциплинарный проступок
21 июля 2023, 18:00
Как скандальное дело ростовских судей дошло до попытки суицида и арестов
18 июля 2023, 18:43

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