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ЮВО

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Май
Героя России назначили врио командующего войсками ЮВО
Генерал-полковник Геннадий Анашкин стал временно исполняющим обязанности командующего войсками ЮВО, говорится на сайте Кремля.
15 мая, 13:20
Путин поручил провести ядерные учения в Южном военном округе. Что об этом известно?
Соединения Южного военного округа привлекут к ракетным учениям, сообщили в Минобороны РФ.
6 мая, 08:50
Апрель
Почти тысячу мигрантов нашли на складах и в ресторанах Ростовской области
9 апреля, 12:11
Февраль
Губернатор Голубев объявил, когда президент Путин приедет в Ростов-на-Дону
Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что президент Владимир Путин сам определит дату визита в Ростов, об этом сообщил портал РИА «Новости».
21 февраля, 09:27
Декабрь 2023
Экс-заместитель командующего войсками ЮВО не смог обжаловать приговор
В Ростове-на-Дону остался в силе приговор бывшему замкомандующего войсками Южного военного округа Виктору Воронову за совершенные преступления, говорится в документах Южного окружного военного суда.
6 декабря 2023, 12:15
Ноябрь 2023
Фейком назвали информацию о падении беспилотника в Ростовской области
23 ноября 2023, 21:02
В Ростове распространяют фейки от имени штаба ЮВО о перегруппировке войск
13 ноября 2023, 13:24
Военкор Сладков рассказал, что может измениться после визита Путина в Ростов
10 ноября 2023, 08:29
Путину в Ростове-на-Дону показали китайские военные мотовездеходы
Во время ночного визита в Ростов-на-Дону президенту Владимиру Путину показали новые военные мотовездеходы Desertcross 1000-3, которые используются для разведывательных и поисково-спасательных операций на фронте, сообщает RT.
10 ноября 2023, 06:35
Стала известна причина визита Путина и Шойгу в Ростов-на-Дону
10 ноября 2023, 05:35
Путин и Шойгу посетили штаб ЮВО в Ростове-на-Дону 10 ноября
10 ноября 2023, 04:14
Октябрь 2023
Жительница Новочеркасска добровольно ушла на фронт
Лейтенант Алесья Данодина из Новочеркасска стала участницей спецоперации и получила ранение, сообщили в Заксобрании региона.
16 октября 2023, 06:44
Сергей Шойгу проверил подготовку бойцов Южного военного округа
Сергей Шойгу проверил организацию боевой подготовки на полигонах Южного военного округа, рассказала пресс-служба Минобороны.
5 октября 2023, 08:31
Сентябрь 2023
Бывшего замкомандующего войсками ЮВО осудили за ремонт дома на средства Минобороны
Суд в Ростове-на-Дону огласил приговор бывшему заместителю командующего войсками ЮВО по материально-техническому обеспечению за несколько преступлений, сообщают СМИ.
1 сентября 2023, 10:00
Июль 2023
Стала известна предварительная причина крушения Су-25 на Кубани
В Краснодарском крае штурмовик Су-25 мог упасть из-за отказа двигателя, сообщает ЮВО.
17 июля 2023, 13:38
Отстраненный от командования армией ЮВО генерал Иван Попов уедет из России
16 июля 2023, 17:33
Политолог Гусий прокомментировал отстранение командующего армией ЮВО Попова
Ситуация с оперативной отставкой генерала-майора Ивана Попова не так однозначна и вряд ли была вызвана его жалобами на проблемы в армии, считает краснодарский политолог Андрей Гусий.
13 июля 2023, 12:41
Командующий армией ЮВО Попов назвал причины своего отстранения
Командующий 58-й общевойсковой армией Южного военного округа генерал-майор Иван Попов рассказал, что его отстранили от должности и назвал возможную причину такого решения, его аудиообращение опубликовал в Telegram депутат Госдумы Андрей Гурулев.
13 июля 2023, 06:39
Июнь 2023
Военная техника разбила дороги в Ростове-на-Дону
Жители Ростова жалуются на то, что дороги в городе оказались разбиты из-за проезжающей по ней военной техники. Кадрами асфальтового полотна делятся в telegram-канале «Это Ростов».
24 июня 2023, 06:55
В соседней с Ростовской Воронежской области ввели режим КТО 24 июня
24 июня 2023, 06:53

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