Политолог Гусий прокомментировал отстранение командующего армией ЮВО Попова

Ситуация с оперативной отставкой генерала-майора Ивана Попова не так однозначна и вряд ли была вызвана его жалобами на проблемы в армии, считает краснодарский политолог Андрей Гусий.