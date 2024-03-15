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Южный военный округ

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Март
Шойгу проголосовал на выборах президента на участке в Южном военном округе
Глава Минобороны Сергей Шойгу пришел на участок в Южном военном округе, чтобы отдать свой голос на выборах президента, сообщает Минобороны РФ.
15 марта, 08:06
Февраль
Ростовский депутат Бородай назвал абсурдом данные о потерях ВСУ
26 февраля, 17:11
ЛДНР, Запорожье и Херсонскую область включили в состав Южного военного округа
26 февраля, 15:59
Ноябрь 2023
Ростовчан взволновал приезд президента Владимира Путина
Визит Путина в Ростов-на-Дону стал одной из тем, сильно волнующих россиян, говорится на сайте Фонда Общественное мнение.
3 ноября 2023, 09:00
Сентябрь 2023
Новые регионы РФ хотят включить в границы Южного военного округа с 1 марта
Новые регионы России с 1 марта 2024 года должны стать частью Южного военного округа, говорится в проекте указа, размещенном на портале проектов нормативных правовых актов.
21 сентября 2023, 12:10
Июль 2023
Мобилизованного многодетного бойца СВО из Сальска с апреля не могут вернуть домой
Мобилизованного из Сальска Ростовской области, у которого родился третий ребенок, не получается вернуть домой из зоны СВО, пишет Telegram-канал Baza.
25 июля 2023, 14:52
Около пяти тыс жителей в Ростовской области отправили служить в армию
В Ростовской области завершился весенний призыв в армию, всего набрали пять тысяч человек, сообщили в правительстве региона.
18 июля 2023, 07:18
Политолог Гусий прокомментировал отстранение командующего армией ЮВО Попова
Ситуация с оперативной отставкой генерала-майора Ивана Попова не так однозначна и вряд ли была вызвана его жалобами на проблемы в армии, считает краснодарский политолог Андрей Гусий.
13 июля 2023, 12:41
Командующий армией ЮВО Попов назвал причины своего отстранения
Командующий 58-й общевойсковой армией Южного военного округа генерал-майор Иван Попов рассказал, что его отстранили от должности и назвал возможную причину такого решения, его аудиообращение опубликовал в Telegram депутат Госдумы Андрей Гурулев.
13 июля 2023, 06:39
Июнь 2023
Фура в Ростове-на-Дону протаранила ограждение у военного клинического госпиталя ЮВО
В Ростове-на-Дону водитель грузовика врезался в ограждение рядом с медицинским учреждением, сообщили очевидцы.
30 июня 2023, 13:20

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