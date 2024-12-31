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Забег

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2024
Центре Ростова-на-Дону перекроют 1 января из-за новогоднего забега
В Ростове-на-Дону в первый день 2025 года перекроют центральные улицы из-за традиционного новогоднего забега. Подробности рассказали на сайте, посвященном мероприятию.
31 декабря, 14:10
Традиционный забег пройдет в Ростове-на-Дону 1 января
В Ростове 1 января состоится традиционный забег в центре города протяженностью 4 километра. Об этом рассказали на сайте, посвященному мероприятию.
31 декабря, 08:47
В Ростове пройдет «Донской марафон», несмотря на запрет массовых мероприятий
6 октября, 05:10
В Ростове-на-Дону Большую Садовую перекроют из-за забега
21 июля, 16:38
«Не спать!»: в Ростове перекроют дороги из-за ночного забега
В августе в Ростове пройдет легкоатлетический ночной забег «Не спать!», предупредили в Департаменте автомобильных дорог города.
14 июля, 06:57
Более 4000 ростовчан приняли участие в масштабном забеге
19 мая, 12:58
В Ростове-на-Дону 19 мая перекроют дорогу из-за полумарафона
19 мая в Ростове пройдет в восьмой раз Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ». В этот день движение по маршруту спортивного мероприятия перекроют, сообщает пресс-служба администрации города.
2 мая, 11:51
Полковник МЧС из Ростовской области скончался после забега в Элисте
27 апреля, 05:53
Беговой марафон на 1 мая могут отменить в Ростове из-за сложной обстановки
8 апреля, 12:48
Власти потратят на забег «Ростовское кольцо» почти миллион рублей
29 марта, 12:11
В театрах Ростова рассказали, на какие даты перенесут отмененные спектакли
23 марта, 09:29
В Ростове отменили забег на набережной из-за терракта в «Крокус сити холле»
В Ростове-на-Дону был отменен спортивных забег на набережной, который должен был состояться 23 марта, сообщили в региональном ГУ МЧС России.
22 марта, 20:34
Динозавры и Дед Мороз: фоторепортаж с традиционного забега 1 января в Ростове
1 января, 08:10
2023
Легкоатлетический забег пройдет на Гребном канале в Ростове
В Ростове-на-Дону состоится легкоатлетический забег «Донской марафон», сообщили в городской администрации.
11 июля 2023, 09:13
В Ростове-на-Дону прошли массовые забеги на разные дистанции 20 мая
В городском забеге 20 мая в Ростове приняли участие свыше 3,5 тысячи человек.
21 мая 2023, 05:59
2022
В борьбе с похмельем: в Ростове Новый 2023 год начнут с забега 1 января
В Ростове жителей и гостей города пригласили принять участие в костюмированным забеге по главным улицам 1 января, анонс мероприятия появился в Telegram-канале главы администрации Алексея Логвиненко.
30 декабря 2022, 08:15

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