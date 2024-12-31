В борьбе с похмельем: в Ростове Новый 2023 год начнут с забега 1 января

В Ростове жителей и гостей города пригласили принять участие в костюмированным забеге по главным улицам 1 января, анонс мероприятия появился в Telegram-канале главы администрации Алексея Логвиненко.