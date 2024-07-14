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Забег в Ростове

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2024
«Не спать!»: в Ростове перекроют дороги из-за ночного забега
В августе в Ростове пройдет легкоатлетический ночной забег «Не спать!», предупредили в Департаменте автомобильных дорог города.
14 июля 2024, 06:57
Более 4000 ростовчан приняли участие в масштабном забеге
19 мая 2024, 12:58
Схемы движения нескольких маршрутов автобусов изменят в Ростове 19 мая
Из-за полумарафона в Ростове изменится маршрут движения 18 автобусов, сообщили в администрации города.
18 мая 2024, 11:54
В Ростове отменили забег на набережной из-за терракта в «Крокус сити холле»
В Ростове-на-Дону был отменен спортивных забег на набережной, который должен был состояться 23 марта, сообщили в региональном ГУ МЧС России.
22 марта 2024, 20:34
2023
Традиционный забег состоится в центре Ростова утром 1 января
24 декабря 2023, 11:03
Несколько тысяч ростовчан поучаствовали во всероссийском полумарафоне «Забег»
В Ростове состоялся полумарафон «Забег», фото и видео с мероприятия публикуют в соцсетях горожане.
4 июня 2023, 18:10
Маршрут общественного транспорта изменится в Ростове 4 июня из-за полумарафона
В центре Ростова изменится маршрут общественного транспорта из-за полумарафона «Забег» 4 июня, рассказали в администрации города.
2 июня 2023, 12:10
Движение машин ограничат в центре Ростова из-за полумарафона «Забег»
Движение по центральным улицам Ростова перекроют из-за полумарафона «Забег», сообщили в администрации города.
1 июня 2023, 09:59
В Ростове-на-Дону прошли массовые забеги на разные дистанции 20 мая
В городском забеге 20 мая в Ростове приняли участие свыше 3,5 тысячи человек.
21 мая 2023, 05:59
Какие улицы перекроют в Ростове-на-Дону 23 апреля из-за забега
В Ростове-на-Дону 23 апреля будут перекрывать движение из-за проведения спортивного мероприятия, сообщили в мэрии.
17 апреля 2023, 11:47

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