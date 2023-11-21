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Заболевание в Ростове

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Ноябрь 2023
В Ростовской области ОРВИ атакует детей до 14 лет
В Ростовской области почти на 15% выросло число заболевших ОРВИ, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
21 ноября 2023, 08:13
Апрель 2023
В Ростовской области зафиксировали резкий рост заболеваемости ОРВИ в апреле
В Ростовской области за неделю подтвердили почти 13,3 тысячи случаев заражения ОРВИ, сообщили в управлении Роспотребнадзора.
26 апреля 2023, 08:42

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