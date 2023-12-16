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Декабрь 2023
В Ростовской области изменят расписание электричек Ростов-Таганрог 22 декабря
16 декабря 2023, 11:39
Ноябрь 2023
Расписание электричек Ростов — Таганрог изменится с 10 ноября
9 ноября 2023, 12:37
Между Ростовом и Азовом изменят расписание электричек
8 ноября 2023, 11:00
Сентябрь 2023
Один человек погиб в аварии с поездом в Ростовской области
В Ростовской области поезд протаранил автомобиль, один человек погиб, сообщили в региональном УГИБДД.
11 сентября 2023, 05:02
Июль 2023
Ростовчане заявили о затянувшемся двухлетнем ремонте школы № 44
В Ростове-на-Дону затянулся ремонт школы №44, который должен был завершиться к апрелю 2023 года, сообщили местные жители.
14 июля 2023, 08:03

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