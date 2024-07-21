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Загрязнение рек

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Июль
В Минприроды назвали самые грязные реки Ростовской области
Самые загрязненные реки Ростовской области перечислили специалисты Минприроды региона.
21 июля, 06:18
Январь
Ростовская область попала в список самых экологически неблагополучных регионов
Ростовская область попала в топ регионов с самой напряженной экологической ситуацией, исследование проводил проект «Если быть точным».
30 января, 07:34
Декабрь 2023
Бочки с неизвестными химикатами вывезли на берег реки в Ростове
24 декабря 2023, 14:43
Ноябрь 2023
Эколог призвал ужесточать контроль над загрязнением рек в Ростове
1 ноября 2023, 16:05

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