rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Заключенные

Выбрать дату
2024
В Ростовской области заключенных лишили сахара
19 октября, 17:18
Суд в Ростове дал четверым террористам 44 года колонии на всех
В Ростове вынесли приговор нескольким террористам. На четверых общий срок составил 44 с половиной года, следует из данных Южного окружного военного суда.
9 октября, 20:19
Итоги недели: в Ростовской области сгорели гектары леса, а люди не услышали сирен
6 октября, 18:37
Заключённые взяли в заложники и убили сотрудников ФСИН в Волгоградской области
23 августа, 11:13
В Ростове проверят двоих сотрудников СИЗО-1 на причастность к побегу заключенных
10 июля, 14:52
После захвата заложников в Ростове-на-Дону начальника оперотдела уволили из ФСИН
10 июля, 12:28
В Ростове-на-Дону опровергли увольнения в СИЗО после захвата заложников
4 июля, 10:21
Попавшего в заложники инспектора в СИЗО-1 Ростова перевели на другую должность
4 июля, 09:02
На Дону осудили экс-сотрудников ФСИН, из-за которых сбежал заключенный
3 июля, 18:32
Заключенные будут чинить троллейбусы и трамваи в Ростове-на-Дону
2 июля, 11:21
В Ростове-на-Дону всех заключенных СИЗО-1 побрили налысо
25 июня, 09:01
Террорист из СИЗО-1 в Ростове пришел в сознание в больнице
Выживший террорист Даниил Камнеев* из СИЗО-1 Ростова-на-Дону пришел в себя, сообщает DonDay с отсылкой на свой источник.
21 июня, 17:31
Террористы из СИЗО-1 Ростова могли купить заточку прямо в изоляторе за 2,5 тыс
19 июня, 16:30
Появились кадры освобождения заложников из СИЗО-1 Ростова-на-Дону
16 июня, 15:25
Появились новые кадры с места захвата заложников в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону
16 июня, 07:19
Меньше 1% осужденных помиловали в Ростовской области за 21 год
Начиная с 2002 года в Ростовской области удовлетворили только 17 ходатайств о помиловании, сообщается в документах на сайте областного правительства.
21 января, 06:41
2023
Суд оставил без изменений приговор по делу о пытках в тюремной больнице Ростова
30 сентября 2023, 13:54
Кладбища изменятся в Ростове-на-Дону из-за заключенных
18 сентября 2023, 10:59
Ростовская область оказалась одним из самых криминальных регионов в России
Ростовская область попала в число регионов, где с начала года зарегистрировали наибольшее число преступлений, следует из отчета МВД.
24 июля 2023, 10:20
Среднемесячная зарплата в Ростовской области увеличилась на 15%
В Ростовской области рост среднемесячной зарплаты составил 15%, сообщил губернатор Василий Голубев.
19 июля 2023, 14:33

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика