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Заксобрание

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Стало известно, когда глава Минфина Ростовской области покинет пост
Лилия Федотова, занимающая пост министра финансов Ростовской области и заместителя губернатора больше 13 лет, задержится еще минимум на три месяца, сообщают СМИ.
8 ноября, 09:59
На части избирательных участков Ростовской области запретили снимать фото и видео
13 марта, 10:56
2023
В Ростовской области назначили четырех мировых судей
16 декабря 2023, 13:20
В Ростовской области проиндексируют социальные выплаты населению на 4,5%
5 декабря 2023, 16:41
Бюджет в Ростовской области на 2024 год останется дефицитным
15 ноября 2023, 06:26
Жительница Новочеркасска добровольно ушла на фронт
Лейтенант Алесья Данодина из Новочеркасска стала участницей спецоперации и получила ранение, сообщили в Заксобрании региона.
16 октября 2023, 06:44
В Ростовской области могут в половину снизить стоимость ЖКУ для семей участников СВО
В Ростовской области рассмотрят вопрос о предоставлении компенсации на уплату ЖКУ для семей участников спецоперации, говорится в соответствующем законопроекте.
19 сентября 2023, 12:02
Около 1,7 млн жителей в Ростовской области проигнорировали выборы
11 сентября 2023, 10:25
Депутат Федяев признал поражение на выборах в Ростове-на-Дону
Депутат Заксобрания Ростовской области Евгений Федяев заявил, что проиграл на выборах в региональный парламент, говорится в его Telegram.
11 сентября 2023, 04:46
В Ростовской области 10 сентября завершились выборы депутатов Заксобрания
В Ростовской области подошел к концу последний день выборов, о явке избирателей рассказали в Избиркоме региона.
10 сентября 2023, 17:49
Итоги недели: ростовчане спасались от БПЛА, а на Дону шло голосование
10 сентября 2023, 16:18
Проблемы с математикой и дверью: выборы в Ростовской области не обошлись без скандала
10 сентября 2023, 06:59
В Ростовской области усилят меры безопасности в дни выборов в ЗС с 8 сентября
8 сентября 2023, 05:09
В Ростовской области могут отменить занятия в школах из-за выборов
6 сентября 2023, 10:17
Кандидаты в депутаты Заксобрания в Ростовской области скрыли свои доходы
6 сентября 2023, 05:39
На Дону тратят миллионы рублей на выборы, а ростовчане не могут оплатить проезд
29 августа 2023, 15:21
Электричку хотят запустить из Ростовской области в ЛНР
Между Чертковским районом Ростовской области и ЛНР может начать ходить электричка, сообщили в Заксобрании региона.
17 августа 2023, 11:23
В реке Дон обнаружено тело кандидата в ЗСРО и гордуму в Таганроге Андрея Кудрявцева
В Ростовской области трагически погиб общественный деятель Андрей Кудрявцев, сообщают СМИ.
5 июля 2023, 11:19

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