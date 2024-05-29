rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Замгубернатор

Выбрать дату
Январь
Уволенный из администрации Ростова чиновник занял пост замгубернатора Чукотки
Уволенный из администрации Ростова чиновник Константин Солонский продолжил карьеру в качестве замгубернатора Чукотки, информация об этом появилась на портале правительства Чукотского автономного округа.
15 января, 17:04
Декабрь 2023
В Ростовской области наградили участника СВО, получившего тяжелое ранение
22 декабря 2023, 05:37
Экс-министра ЖКХ Ростовской области Майера оставили в колонии
Суд оставил в силе приговор бывшему министру ЖКХ Ростовской области Андрею Майеру, которого осудили по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщает «Московский комсомолец».
5 декабря 2023, 14:19
Ноябрь 2023
Девять районов в Ростовской области остались без света из-за урагана
27 ноября 2023, 10:40
Сентябрь 2023
Стало известно, что появится вместо донской кондитерской фабрики «Мишкино»
Суд завершил банкротство кондитерской фабрики «Мишкино», расположенной в Ростовской области, говорится в материалах арбитражного суда.
28 сентября 2023, 08:44
Голубев создал рабочую группу для борьбы с диверсантами в Ростовской области
22 сентября 2023, 08:34
Август 2023
В Ростовской области уволился первый замгубернатора Виктор Гончаров
В Ростовской области уволен по собственному желанию Виктор Гончаров, занимавший пост первого заместителя губернатора, сообщили в правительстве региона.
21 августа 2023, 11:27

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика