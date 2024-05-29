Замгубернатор

Уволенный из администрации Ростова чиновник занял пост замгубернатора Чукотки

Уволенный из администрации Ростова чиновник Константин Солонский продолжил карьеру в качестве замгубернатора Чукотки, информация об этом появилась на портале правительства Чукотского автономного округа.