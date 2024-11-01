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Заморозки

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Ноябрь
Морозы в -8 градусов ударят в Ростовской области в начале ноября
1 ноября, 13:42
Сильный ветер с дождем накроет Ростовскую область в ближайшие сутки
В Ростовской области прогнозируют ливень и усиление ветра до 20 метров в секунду. Прогноз на 1 ноября опубликовали специалисты Северо-Кавказского УГМС.
1 ноября, 05:32
Октябрь
Ледовая корка покрыла автомобили в Ростове-на-Дону
27 октября, 07:58
В Ростове погибли сотни деревьев, а жителей пугают беспилотниками и лютым морозом
23 октября, 17:45
Морозы до -7 градусов ударят в Ростовской области
Столбик термометра сохранится на уровне выше нуля до конца октября в Ростовской области. Когда ждать дневные заморозки, сообщили донские синоптики.
23 октября, 07:22
Стало известно, сколько продлится бабье лето в Ростовской области
22 октября, 07:37
Не только снег. Чем еще удивит погода в Ростовской области
В Ростовской области ожидается мокрый снег и туман в ближайшие сутки. Подробный прогноз погоды опубликован на сайте Северо-Кавказского УГМС.
20 октября, 06:26
Штормовой ветер до 72 км в час надвигается на Ростовскую область
В ближайшие сутки ветер усилится до 20 метров в секунду (72 километров в час) в Ростовской области, сообщают специалисты Северо-Кавказского УГМС.
14 октября, 05:55
Морозы до -2 градусов ожидаются в Ростовской области
В Ростовской области может похолодать до -2 градусов. Когда и где ждать заморозков, сообщили в Северо-Кавказском УГМС.
11 октября, 08:26
«Сеем, а пыль стоит столбом»: аграрии в Ростовской области опасаются за урожай озимых
9 октября, 09:36
Заморозки до -2 градусов ударят в Ростовской области 4 октября
В Ростовской области прогнозируют заморозки в воздухе и на поверхности почвы, прогноз погоды опубликован на сайте Северо-Кавказского УГМС.
3 октября, 19:16
Мороз до -3 градусов ударит в Ростовской области в начале октября
2 октября, 17:24
Сентябрь
Мороз до -3 градусов ударил в Ростовской области
В Ростовской области воздух и почва остыли до -3 градусов, сообщает Северо-Кавказское УГМС. Отчет о погоде 25 сентября опубликован на сайте ведомства.
26 сентября, 06:27
Заморозки до -2 градусов ожидаются в Ростовской области
В ближайшие сутки, 26 сентября, в Ростовской области ожидаются заморозки, из-за которых в регионе объявили штормовое предупреждение.
25 сентября, 09:44
Донские энергетики проведут тестовую плавку гололеда перед заморозками
24 сентября, 12:23
Температура воздуха упала ниже нуля в Ростовской области
В северной части Ростовской области зафиксировали первые заморозки 20 сентября, сообщают специалисты Северо-Кавказского УГМС.
21 сентября, 07:36
В Ростовской области температура воздуха упала до 0 градусов
20 сентября, 13:46
Тепло под +30 градусов ожидается в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону прогнозируют последние солнечные выходные перед проливными дождями и пасмурной погодой.
20 сентября, 06:28
До +10 градусов похолодало в Ростовской области
В Ростовской области началось похолодание. Осенняя погода наступила в регионе с 19 сентября, следует из прогноза синоптиков.
19 сентября, 13:31
Первые заморозки надвигаются на Ростовскую область
Синоптики назвали дату, когда в Ростовской области ударят первые заморозки. Актуальный прогноз подготовили синоптики Северо-Кавказского УГМС.
19 сентября, 06:34

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