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Западная хорда Ростов-на-Дону

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2024
Власти Ростовской области хотят отсудить 168 млн руб у подрядчика Западной хорды
17 сентября, 17:50
Первый этап Западной хорды в Ростовской области пообещали сдать в сентябре
Эстакады через железнодорожные пути прокладывают сейчас в рамках строительства Западной хорды, рассказали в правительстве Ростовской области.
9 апреля, 10:56
Строительство Западной хорды в Ростове планируют закончить в 2025 году
В Ростове строительство Западной хорды обещают закончить в течение 2025 года, об этом сообщили донские власти.
21 марта, 12:29
2023
Строить Западную хорду в Ростовской области будет убыточная компания
4 сентября 2023, 06:09

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