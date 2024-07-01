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Западный мост

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Июль
В Ростове-на-Дону завершился ремонт Западного моста
1 июля, 14:40
Июнь
Стало известно, когда завершится ремонт Западного моста в Ростове
23 июня, 11:05
Март
Ремонт Западного моста через Дон обойдется Ростову в 29,6 млн рублей
В Ростове на ремонт моста через реку Дон на Западном обходе выделили около 30 миллионов рублей, сведения об этом появились на портале закупок.
21 марта, 17:10
Ноябрь 2023
В Ростове закроют съезд с Западного моста на 1-ю Луговую с 20 декабря
В Ростове запретят движение транспорта по улице 1-й Луговой на два месяца, об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
29 ноября 2023, 10:04
Сентябрь 2023
Жители в Ростове-на-Дону назвали аномалией бурлящую воду в реке Дон
4 сентября 2023, 04:42

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