rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Западный подъезд к Ростову

Выбрать дату
Январь 2024
Схему движения изменят на участке капремонта Западного подъезда к Ростову
19 января 2024, 08:53
Июнь 2023
С 10 июня на западном подъезде Ростова открыли движение по четырем полосам
Движение по западному подъезду к Ростову от трассы М-4 «Дон» открыли по четырем полосам, об этом рассказали в правительстве Ростовской области.
13 июня 2023, 17:28
Схема движения изменится на Западном подъезде к Ростову с 10 июня
С 10 июня схема движения изменится на Западном подъезде к Ростову-на-Дону, сообщает ФКУ «Упрдор Москва — Волгоград».
9 июня 2023, 17:18

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика