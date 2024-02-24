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Запрет на полеты

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В Ростовской области могут построить пять новых аэропортов
24 февраля, 07:59
2023
Президент Путин назвал условие для открытия ростовского аэропорта Платов
14 декабря 2023, 13:01
Внимание, истребители: в небе над Ростовом пролетят военные самолеты
В Ростовской области начнут учения военнослужащие смешанного авиационного соединения ВВС ПВО Южного военного округа, об этом сообщила пресс-служба южного представительства Минобороны России.
15 января 2023, 09:04
2022
Аэропорт Платов в Ростове останется закрыт для пассажиров до 8 января
На юге России запрет на полеты гражданской авиации продлили до 8 января, закрытым останется ростовский аэропорт Платов и еще 10 аэровокзалов, об этом сообщили в Росавиации.
30 декабря 2022, 07:04
Каждый четвертый самолет «Аэрофлота» простаивает без рейсов
Около 25 самолетов «Аэрофлота», находящихся в простое, собираются разобрать на запчасти, об этом сообщили в издании «Новые известия».
19 ноября 2022, 18:15
Министр транспорта Окунев назвал небо над Ростовом небезопасным
В Ростовской области считают преждевременными разговоры о возобновлении полетов, пока небо остается небезопасным, об этом рассказал замгубернатора Владимир Окунев.
24 октября 2022, 14:20
В Ростове аэропорт Платов не возобновит работу до 22 октября
В Ростове Платов и еще 10 аэропортов юга России не смогут возобновить работу до 22 октября из-за запрета на полеты, об этом сообщили на портале Росавиации.
14 октября 2022, 07:17
«Полетаем еще нескоро»: ростовчане раскритиковали продление запретов на полеты
В Ростовской области и над югом России продолжит действовать запрет на полеты гражданской авиации, несмотря на присоединение новых регионов, об этом сообщили в Росавиации.
7 октября 2022, 07:44

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