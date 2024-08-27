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Запрет на проезд

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2024
В Ростове-на-Дону на месяц для транспорта перекроют улицу Думенко
В Ростове-на-Дону через неделю перекроют проезд по части улицы Думенко, сообщает департамент автомобильных дорог.
27 августа 2024, 07:55
Грузовикам запретят въезд в Ростов со стороны Западного с 27 апреля
Грузовые автомобили не будут пускать в Ростов со стороны Западного жилого массива, сообщили в городской администрации.
7 апреля 2024, 07:38
2023
В Ростове собираются запретить въезд большегрузов в город
21 ноября 2023, 11:31
Движение ограничат на нескольких улицах в Ростове-на-Дону с 31 мая
В Ростове-на-Дону на нескольких улицах запретят проезд автомобилей с 31 мая, сообщили в департаменте автодорог.
29 мая 2023, 04:44

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