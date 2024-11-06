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Зарплата

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Ноябрь
Жителям Ростовской области не хватает зарплаты, а футбол не умирает с уходом Голубева
6 ноября, 16:02
Еле сводят концы с концами: зарплаты не хватает почти 80% жителей Ростовской области
Несмотря на выросший МРОТ и среднее значение заработной платы, в Ростовской области денег на основные нужды хватает только 23% населения.
6 ноября, 13:48
Октябрь
Стало известно, сколько надо зарабатывать жителям Ростова, чтобы платить ипотеку
31 октября, 13:42
Минсельхоз Ростовской области предупредил о подорожании хлеба
16 октября, 17:40
Зарплаты в сельском хозяйстве в Ростовской области подскочили выше 80 тыс рублей
В Ростовской области сельское хозяйство вошло в десятку профобластей с наибольшим дефицитом кадров. Индекс резюме на одну вакансию достиг всего 3,2.
14 октября, 12:31
Жители Ростовской области массово перестали бояться потерять работу
8 октября, 10:43
Стало известно, кому в Ростове-на-Дону готовы платить от 200 тысяч рублей
8 октября, 09:03
Зарплата врачей в Ростовской области превысила 100 тысяч рублей
7 октября, 08:29
Жители Ростова-на-Дону мечтают о пособиях в размере 42 тысяч рублей
1 октября, 12:15
Сентябрь
Зарплаты воспитателей в Ростовской области выросли до 30 тысяч рублей
30 сентября, 14:49
Почти на 22% выросла средняя зарплата в Ростове-на-Дону
В Ростове средняя заработная плата за год увеличилась почти на четверть, следует из рейтинга федеральных СМИ.
30 сентября, 07:20
Юрист Габович рассказал, кому в Ростовской области повысят зарплату с 1 октября 2024
30 сентября, 05:22
Власти Ростовской области придумали, как избавиться от кадрового голода
Власти Ростовской области нашли решение проблемы с кадровым голодом. В ходе заседания регионального правительства начальник управления службы занятости населения региона Сергей Григорян предложил привлечь к рынку труда самозанятых.
18 сентября, 20:38
Жители Ростова-на-Дону назвали зарплату, которая сделает их счастливыми
Ростовчане признались, сколько денег хотели бы зарабатывать, чтобы чувствовать себя счастливыми, результаты опроса сообщил SuperJob.
16 сентября, 07:57
Жители Ростова-на-Дону пожелали зарплату минимум в 50 тысяч рублей
12 сентября, 14:36
Зарплаты программистов перевалили в Ростовской области за 100 тысяч рублей
12 сентября, 09:26
Заработные платы в Ростовской области выросли до рекордных значений
11 сентября, 07:28
Названа профессия с самой высокой зарплатой в Ростове-на-Дону
10 сентября, 13:12
Стало известно, кому в Ростове готовы платить 150 тысяч рублей
10 сентября, 10:35
Политолог объяснил кадровый голод в полиции в Ростовской области
6 сентября, 07:48

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