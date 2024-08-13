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Зарплата в Ростове

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Август 2024
Стало известно, у кого в Ростове-на-Дону зарплаты достигают 200 тысяч рублей
13 августа 2024, 17:15
Май 2024
Ростов оказался в аутсайдерах среди миллионников по росту доходов населения
3 мая 2024, 13:22
Январь 2024
Зарплаты жителей Ростовской области выросли на 25% в 2023 году
26 января 2024, 09:53
Людям без опыта в Ростове-на-Дону обещают платить в среднем 54 тысячи рублей
21 января 2024, 08:12
В Ростове назвали отрасли, где больше всего не хватает персонала
Число предложений о работе в 2023 году резко выросло, рассказали корреспонденту RostovGazeta аналитики «Авито Работа».
16 января 2024, 06:59

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