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Зарплата в Ростовской области

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2024
Власти спрогнозировали рост средней зарплаты на Дону до 74 тыс рублей. Но есть нюанс
3 августа 2024, 12:41
Номинальная зарплата в Ростовской области за год перевалила за 60 тысяч рублей
1 августа 2024, 16:25
Ростовскую область признали аутсайдером России по динамике зарплат
21 мая 2024, 17:39
Зарплаты жителей Ростовской области выросли на 25% в 2023 году
26 января 2024, 09:53
В Ростове назвали отрасли, где больше всего не хватает персонала
Число предложений о работе в 2023 году резко выросло, рассказали корреспонденту RostovGazeta аналитики «Авито Работа».
16 января 2024, 06:59
2023
Стоматолог и программист: стало известно, кто может в Ростове зарабатывать 200 тысяч
24 ноября 2023, 14:00
Дизайнер обоев, гончар и кузнец: названы самые редкие вакансии в Ростовской области
19 ноября 2023, 05:29
Аналитики назвали самые высокооплачиваемые профессии в Ростовской области в сентябре
Самой высокооплачиваемой вакансией в Ростовской области в сентябре стал менеджер по продаже сельхозтехники, следует из исследования Superjob.
12 сентября 2023, 15:21
Эксперты заявили о дефиците строителей на рынке труда в Ростовской области
13 августа 2023, 11:47
В Ростовской области средние зарплаты могут вырасти до 62 тысяч рублей в 2026 году
13 июля 2023, 15:14
Средняя зарплата в Ростовской области увеличилась на 15,7%
Средняя зарплата в Ростовской области якобы увеличилась на 15,7%, заверяют в Ростовстате.
23 июня 2023, 16:25
В Ростовской области разрыв между зарплатами мужчин и женщин составил 26%
В Ростовской области мужской труд оценивают на 26% дороже женского, об этом сообщили донские СМИ.
7 июня 2023, 09:51
Ростов оказался на 13 месте в России по уровню предлагаемых зарплат
Ростов-на-Дону попал на 13 место в стране по уровню заработных плат, которые предлагают работодатели, сообщает HH.ru.
12 апреля 2023, 09:19
Средняя зарплата в Ростове-на-Дону достигла 51 тыс рублей в 2022 году
В Ростове-на-Дону средняя начисленная зарплата в 2022 году составила 51 тысячу рублей, сообщил и.о. замглавы администрации города Юрий Овчинников.
11 апреля 2023, 07:12

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