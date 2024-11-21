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Зарплаты

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Ноябрь
ЦБ РФ рассказал, почему подорожали лекарства в Ростовской области
Центробанк России объяснил рост цен на лекарства в Ростовской области. Одной из причин стало ослабление рубля в октябре.
21 ноября, 05:56
Август
Логвиненко заявил, что зарплаты в Ростове-на-Дону выросли на 21% за год
27 августа, 05:44
Июнь
В Ростовской области взлетели цены на огурцы
В Ростовской области наблюдается рост цен на огурцы в годовом сравнении, сообщает Банк России в своем отчете об инфляции в регионе.
23 июня, 08:00
Зарплаты в Ростовской области приблизились к 95 тысячам рублей
В Ростовской области рыночный диапазон зарплат варьируется в пределах от 45 тысяч до 95 тысяч рублей, следует из данных HH.ru.
13 июня, 10:09
Май
Жители Ростовской области будут получать по 100 тыс рублей через 12 лет, но не все
20 мая, 08:31
Апрель
Стало известно, у кого самые высокие зарплаты в Ростовской области
15 апреля, 05:20
Март
Дончане считают стоимость счастья и устраивают битвы за букеты к 8 Марта
7 марта, 15:06
Февраль
В Ростове население беднеет, пока на Дону становится все меньше полицейских
27 февраля, 15:07
В Ростове немыслимо выросли зарплаты, а чиновников предлагают сослать в Сибирь
В Ростовской области прогнозируют нашествие азовок на реку Дон, пока в Ростове считают зарплаты и думают, что делать с некомпетентными чиновниками.
20 февраля, 15:08
В Ростове назвали профессии с зарплатами от 100 тысяч рублей
13 февраля, 18:13
Самые высокие зарплаты в Ростове-на-Дону. Кому платят более 200 тыс рублей
7 февраля, 06:59
В Ростовской области рассказали, у кого самые большие зарплаты
5 февраля, 05:13
Январь
Зарплаты жителей Ростовской области выросли на 25% в 2023 году
26 января, 09:53
В Ростове медики шокируют низкими зарплатами, а на Дону фиксируют вспышку кори
25 января, 15:36
В Ростове растут зарплаты, но условия для жизни становятся все хуже
11 января, 15:16
Эксперты рассказали, на сколько вырастут зарплаты в Ростовской области
7 января, 05:28
Декабрь 2023
В Ростовской области назвали профессии с самыми высокими зарплатами в 2023 году
26 декабря 2023, 18:15
Жители Ростова ищут идеальную елку и загадывают зарплаты побольше на Новый год
В Ростовской области заработали более 200 елочных базаров, эксперты сделали прогноз о росте зарплат в 2024 году, пока дончане обсуждают последствия драки прокурора с росгвардейцем.
26 декабря 2023, 16:56
Ростовский Дед Мороз признался, сколько зарабатывает в новогодние праздники
25 декабря 2023, 07:13
На Дону считают зарплаты Дедов Морозов, пока власти отменяют гуляния на Новый год
7 декабря 2023, 15:01

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