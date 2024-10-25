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Засуха

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Октябрь
Самый низкий урожай пшеницы за четыре года прогнозируют в России
Из-за чего в этом году ожидается плохой урожай пшеницы и как это отразится на ценах, рассказали «Новые известия».
25 октября, 08:38
Министр Рачаловский сообщил о неурожае картофеля в Ростовской области
16 октября, 18:55
«Это сговор»: общественник объяснил, почему растут цены на сливочное масло в Ростове
14 октября, 07:12
«Сеем, а пыль стоит столбом»: аграрии в Ростовской области опасаются за урожай озимых
9 октября, 09:36
Климатолог Кокорин назвал причину засухи и пыльных бурь в Ростовской области
6 октября, 09:44
Будет холодать и без дождей: метеорологи дали прогноз на октябрь в Ростовской области
На территории Ростовской области выпадает недостаточное количество осадков из-за чего сохраняется почвенная засуха, пишет Северо-Кавказское УГМС.
3 октября, 14:58
Сентябрь
Экономист рассказал, что ждет Ростовскую область из-за падения объема урожая
30 сентября, 07:14
Крупный ночной пожар разгорелся на левом берегу Дона в Ростове
19 сентября, 04:56
После сотни крупных пожаров Ростовскую область накроет пыльная буря
Πыльная буря 17 сентября οбрушится нa Ροстοвcκую οбласть пοслe пοжapοв, сообщает 1рнд со ссылкой на Гидрометцентр
16 сентября, 07:59
Уровень воды в Цимлянском водохранилище снижается катастрофическими темпами
7 сентября, 16:46
Губернатор Голубев назвал потери урожая в Ростовской области летом 2024 года
Из-за майских заморозков и продолжительной засухи летом донские аграрии потеряли треть зернового урожая, сообщил губернатор Ростовской области.
5 сентября, 14:59
Аграрии объяснили, из-за чего в Ростовской области бешено растут цены на овощи
Донские аграрии отчитались об урожае в 2024 году и раскрыли причинах роста цен на овощи, сообщает ДонТР.
4 сентября, 05:36
Июнь
Засуха в Ростовской области угрожает 75% территорий
На сегодняшний день засуха охватила 50% Ростовской области и не собирается останавливаться. Уже к концу июня она может охватить 75% территорий, сообщила глава местного гидрометцентра Елена Назарова Donnews.
13 июня, 17:06
Бахчеводы в Ростовской области готовятся продавать арбузы и дыни дороже на 15%
В Ростовской области по ряду причин вырастут цены на арбузы и дыни. Стоимость взлетит на 10%–15%, сообщил донской бахчевод Сергей Лукьянов Donnews.ru.
12 июня, 10:04
Режим ЧС ввели в Ростовской области с 11 июня
В Ростовской области с вечера вторника, 11 июня, действует режим ЧС из-за засухи, сообщил губернатор Василий Голубев.
11 июня, 16:32
Режим ЧС ввели в Ростовской области из-за засухи
В части Ростовской области действует режим ЧС из-за засухи, рассказали в МинЖКХ региона.
11 июня, 05:50
Ростовская область может потерять 30% урожая из-за непогоды
9 июня, 12:58
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о засухе на Дону
6 июня, 18:54
Синоптики предупредили о надвигающихся на Ростовскую область ливнях
6 июня, 15:10
Эксперты разъяснили, для чего в Ростовской области введен режим повышенной готовности
Засуха — это очередная угроза для будущего урожая. Как введенный в Ростовской области режим повышенной готовности позволит исправить ситуацию с гибелью посевов — выяснил корреспондент RostovGazeta.
5 июня, 08:49

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