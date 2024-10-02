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Затопление улиц

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2024
Жители Гукова рассказали, как два дня сидят без воды пока на улице текут реки
2 октября, 10:55
«Готовьте лодки!»: ливень в Ростове превратил дороги на Северном в бурлящие реки
6 августа, 12:00
2023
Станицу Елизаветинскую затопило в Ростовской области 8 октября
Станицу Елизаветинскую затопило в Ростовской области, фото оттуда размещают в социальных сетях местные жители.
8 октября 2023, 17:57
Из-за прорыва трубы затопило улицу Нансена в Ростове 20 августа
В Ростове прорыв трубы стал причиной затопления улицы Нансена 20 августа, рассказали в соцсетях местные жители.
20 августа 2023, 10:47
«Обхожу через квартал»: жители Западного в Ростове жалуются на затопленные дворы
13 августа 2023, 10:33
Пробки парализовали движение по М-4 «Дон» в Ростовской области 12 июля
В Ростовской области утром в среду, 12 июля, появились серьезные заторы на трассе М-4 «Дон», следует из данных онлайн-карт.
12 июля 2023, 08:49

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