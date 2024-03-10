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Затопление в Батайске

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Март 2024
Памятники рассыпаются в труху: могилы затопило на кладбище рядом с Батайском
10 марта 2024, 12:08
Июнь 2023
Власти Батайска пообещали только в течение 30 дней разобраться с подтоплениями
Управление ЖКХ Батайска посоветовало местным жителям написать обращение из-за подтопления сотен домов в городе, рассказали RostovGazeta горожане.
4 июня 2023, 18:52
«Нужду справлять некуда»: жители Батайска молят о помощи после затопления домов
Более 700 человек пострадали в Батайске после затопления улиц и домов, жители города рассказывают о коллапсе и о том, как пытаются с ним справиться.
4 июня 2023, 14:11
Лягушки и антисанитария: жительница Батайска рассказала, как город переживает потоп
После ливня несколько улиц Батайска затопило огромными потоками воды, что сейчас происходит в городе, рассказала RostovGazeta местная жительница.
4 июня 2023, 13:48
Жители Батайска собирают подписи в прокуратуру после затопления улиц города
В Батайске после ливня подтоплены оказались сотни домов, горожане собирают подписи в прокуратуру, чтобы решить проблему.
4 июня 2023, 12:10

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