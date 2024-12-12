Затопленные дороги

«Миллиарды в асфальт»: о ситуации в госзакупках Минтранса Ростовской области

Вопросы качества автомобильных дорог в Ростовской области особенно актуальны стали летом 2023 года — в период частых ливней. Ростовчане все чаще жалуются, что дожди размывают ямы на дорогах, что вместе с дождями сходит асфальт.