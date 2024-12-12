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Затопленные дороги

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Улица Оганова в Ростове-на-Дону ушла под воду после ночного ливня
12 декабря, 10:54
Пушкинская в Ростове-на-Дону превратилась в бурлящий поток воды
7 августа, 10:44
«Готовьте лодки!»: ливень в Ростове превратил дороги на Северном в бурлящие реки
6 августа, 12:00
В Ростове-на-Дону дома остались без воды из-за канализационного гейзера
14 июня, 17:17
2023
В Ростове ночью 22 ноября перекроют проезд по улице Пойменной
В Ростове жители не смогут проехать по улице Пойменной в ночь на 22 ноября, об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
21 ноября 2023, 15:11
«Миллиарды в асфальт»: о ситуации в госзакупках Минтранса Ростовской области
Вопросы качества автомобильных дорог в Ростовской области особенно актуальны стали летом 2023 года — в период частых ливней. Ростовчане все чаще жалуются, что дожди размывают ямы на дорогах, что вместе с дождями сходит асфальт.
16 августа 2023, 06:50
Ливень затопил Батайск днем 26 июня
В Батайске начался ливень, который подтопил часть территорий, сообщает корреспондент RostovGazeta.
26 июня 2023, 12:43
«Метро не видно?»: в Ростове ливень 25 мая смыл с дорог разметку вместе с асфальтом
В Ростове сильный ливень, накрывший город 25 мая, смыл не только разметку, но и асфальт в дорог, об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
25 мая 2023, 13:15
Власти Ростова назвали улицы, которые затапливает во время ливней
В Ростове власти представили список улиц и территорий, наиболее подверженных подтоплениям в период дождей, об этом сообщили местные СМИ.
28 апреля 2023, 17:47
В Ростове ликвидируют последствия сильнейшего ливня 28 апреля
В Ростове устраняют все последствия сильного ливня с градом, который обрушился на город 28 апреля, сообщили в мэрии донской столицы.
28 апреля 2023, 14:45
Ростовчане заявили о появившихся водопадах из-за ливней днем 28 апреля
В Ростове-на-Дону из-за начавшихся ливней затопило дороги и появились мини-водопады, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте».
28 апреля 2023, 12:40
Улица Батуринская в Ростове-на-Дону ушла под воду из-за ливней утром 20 апреля
В Ростове-на-Дону из-за прошедших осадков подтопило дороги на улице Батуринской, сообщили горожане в соцсети «ВКонтакте».
20 апреля 2023, 05:48

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