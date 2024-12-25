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Затор на М-4

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2024
На трассе М-4 «Дон» выросла 18-километровая пробка из-за ДТП и дорожных работ
25 декабря, 16:18
Перед Аксайским мостом на М-4 «Дон» образовался многокилометровый затор
22 октября, 10:12
Водителей предупредили об огромных пробках на М-4 «Дон» в Ростовской области
11 октября, 15:43
М-4 «Дон» под Ростовом парализовала пробка из-за ДТП с фурой и зерновозом
11 октября, 12:44
Многокилометровый затор образовался из-за ДТП на М-4 «Дон» в Ростовской области
10 октября, 11:26
Трасса М-4 «Дон» в Ростовской области встала в пробке из-за страшного ДТП
6 октября, 17:13
Машины встали в пробке на выезде на М-4 «Дон» из-за ремонта под Ростовом-на-Дону
3 октября, 09:02
На М-4 «Дон» образовалась многокилометровая пробка из-за ДТП под Миллерово
11 сентября, 09:15
Огромная пробка сковала трассу М-4 «Дон» в Ростовской области из-за ДТП с фурами
25 августа, 08:55
Пробки почти на 30 километров: на М-4 в Ростовской области сгорела фура с покрышками
21 августа, 16:26
В Ростовской области на М-4 «Дон» образовалась 12-километровая пробка
20 августа, 11:14
Массовое ДТП парализовало движение на М-4 под Ростовом в районе Платова
8 августа, 15:58
Под Ростовом в районе аэропорта Платов возникла 22-километровая пробка
26 июля, 16:45
Движение на трассе М-4 в Ростовской области парализовало из-за сгоревшей фуры
22 июля, 16:56
«Автодор» заявил о завершении ремонта на М-4 под Шахтами. Но пробки остались
Госкомпания «Автодор» отчиталась о завершении ямочного ремонта в Ростовской области на трассе М4 «Дон» в районе Шахт — от 995-го до 1007-го километра. Движение на этом участке открыто по двум полосам.
12 марта, 19:19
Пробка в 15 км сковала М-4 «Дон» в Ростовской области. Рассказываем, что произошло
Затор образовался на федеральной трассе в Ростовской области в южном направлении, сообщают «Яндекс. Карты».
28 февраля, 12:57
2023
На М-4 «Дон» в Каменске из-за поломки военной машины возникла 16-километровая пробка
В Ростовской области из-за поломки военной машины на мосту через Северский Донец на М-4 «Дон» возник затор протяженностью 16 километров, об этом сообщили очевидцы через сервис «Яндекс Карты».
19 августа 2023, 11:06
Пятикилометровая пробка образовалась на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области 17 июля
Пробка в пять километров собралась на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области после ЧП на Крымском мосту, сообщает сервис «Яндекс. Карты».
17 июля 2023, 08:51
В Ростовской области движение на М-4 «Дон» 8 июля сковала девятикилометровая пробка
8 июля 2023, 09:50
Власти рассказали о ситуации на дорогах в Ростовской области 24 июня
24 июня 2023, 07:18

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