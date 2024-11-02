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Заторы

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Ноябрь
До конца года перекроют проезд на участке улицы Красноармейской в Ростове
В Ростове-на-Дону перекроют движение на отрезке улицы Красноармейской. Ограничение введут с 5 ноября по 20 декабря, сообщает департамент автодорог города.
2 ноября, 19:35
Октябрь
Дорожные работы парализовали движение при въезде в Ростов со стороны Чалтыря
25 октября, 13:13
Дополнительный транспорт запустят из Батайска в Ростов-на-Дону
Количество общественного транспорта, связывающего Батайск с Ростовом, планируют увеличить, сообщили в региональном Минтрансе.
18 октября, 08:42
Март
Ремонт моста по Стачки в Ростове продлится до 1 сентября
В Ростове планируют отремонтировать путепровод Стачки через железную дорогу за 23,9 миллиона рублей, информация об этом появилась на портале госзакупок.
21 марта, 13:15
В Таганроге борются с дронами, а в Ростове — с пробками и головной болью
9 марта, 16:30
В Ростове возникли пробки из-за сошедшего с рельсов поезда. Показываем на карте
9 марта, 10:40
В Ростовской области жители считают воробьев и часами стоят в пробках на М-4 «Дон»
2 марта, 15:52
Февраль
Огромная пробка снова парализовала движение на М-4 «Дон» в Ростовской области
Водители в Ростовской области застряли в пробке на трассе М-4 «Дон» вечером в воскресенье, 25 февраля, следует из данных онлайн-карт.
25 февраля, 17:09
В Ростовской области растут цены на мясо и уровень воды у аэропорта Платов
В Ростовской области землю вокруг аэропорта Платов затопило рекой, пока дончане простаивали в пробках и удивлялись стремительному росту цен на мясо.
15 февраля, 15:15
Власти объяснили причину ужасных пробок на М-4 «Дон» в Ростовской области
В Ростовской области пробки на участках трассы М-4 «Дон» возникают из-за дорожных работ, сообщили в правительстве региона.
15 февраля, 11:47
Эксперт рассказала о страшном влиянии пробок на качество воздуха в Ростове
1 февраля, 13:32
Январь
Риск транспортного коллапса появился на М-4 «Дон» в Ростовской области
В Ростовской области водителей предупредили об опасной погоде на трассе М-4 «Дон», сообщает «Автодор».
26 января, 11:51
Огромная пробка парализовала движение на М-4 «Дон» под Ростовом. Показываем на карте
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» появились серьезные заторы из-за ремонтных работ, следует из данных онлайн-карт.
18 января, 12:55
Десятибалльные пробки сковали Ростов вечером 16 января из-за ливня и гололеда
16 января, 15:20
Страшные прогнозы сбылись: метель обрушилась на Ростовскую область
На севере Ростовской области началась настоящая метель в четверг, 11 января, сообщили местные жители в соцсетях.
11 января, 10:52
Трассу М-4 «Дон» засыпало почти полуметровым слоем снега
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» убирают снег, высота покрова которого достигала 40 сантиметров, сообщает «Автодор».
10 января, 10:24
Губернатор Голубев прокомментировал ситуацию с застрявшими водителями на М-4 «Дон»
8 января, 19:41
Ограничения ввели на двух трассах в Ростовской области из-за метели
8 января, 17:33
Автомобилистам придется потратить до 8 часов на поездку из Каменска в Ростов по М-4
8 января, 13:37
Серьезная пробка снова появилась между Шахтами и Ростовом. Показываем, как объехать
6 января, 15:38

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