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2024
Под Ростовом из рабства освободили 18 человек, которые трудились в поле за еду
21 октября, 09:41
Губернатор Голубев сделал заявление после работы ПВО в Ростовской области
Губернатор Ростовской области прокомментировал работу системы ПВО 14 сентября, подробности инцидента Василий Голубев сообщил в своем telegram-канале.
14 сентября, 21:26
Около 350 отцов из Ростовской области ушли «в декрет» в 2024 году
В Ростовской области почти 350 отцов решили взять отпуск по уходу за ребенком, об этом сообщили в пресс-службе донского правительства.
8 апреля, 17:59
В Ростовской области запретят чиновникам выезжать за границу
В Ростовской области хотят ограничить выезд за границу чиновникам, имеющим доступ к гостайне, документ появился на портале правовой информации региона.
21 февраля, 10:19
Неадекватный сосед в Ростове устроил кошмарную жизнь семье с детьми
31 января, 07:20
2023
В Ростовской области от обедневших дончан начали прятать ценники на яйца
30 декабря 2023, 21:33
Ростовские отельеры попросили МВД объяснить, как заселять военных без паспортов
21 декабря 2023, 17:55
Нацгвардия потребовала 3,1 млн от оборонного авиазавода в Таганроге
20 ноября 2023, 10:30
Водитель в Ростове-на-Дону уничтожил деревья на Шолохова
18 августа 2023, 07:24

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