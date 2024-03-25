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Март
Глава Ворошиловского района Ростова получил выговор за работу с «наримановцами»
25 марта, 15:23
Ростовчанам рассказали, как записать ребенка в школу
В Ростове-на-Дону с 1 апреля родители смогут подать заявления о приеме детей в первые классы, сообщили в городской администрации.
21 марта, 12:28
Декабрь 2023
Власти Батайска опровергли информацию о беспилотниках в небе над городом
22 декабря 2023, 09:53
В Ростовской области поступило около 750 заявлений на выплаты после урагана
Жители Ростовской области, пострадавшие из-за урагана, написали около 750 заявлений, чтобы получить помощь, сообщил замгубернатора Сергей Бодряков.
5 декабря 2023, 07:12
Июль 2023
Стало известно о состоянии пострадавших после взрыва в Таганроге
30 июля 2023, 09:39
В Таганроге 18 человек обратились за выплатами после теракта днем 28 июля
30 июля 2023, 09:16

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