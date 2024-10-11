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Здоровье жителей Ростовской области

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2024
Снеки-убийцы: обычные фисташки отправили в реанимацию жительницу Ростовской области
11 октября, 08:16
У осипшей жительницы Ростовской области нашли редчайшую смертельную болезнь
9 сентября, 10:53
Число больных редкими заболеваниями выросло почти в два раза в Ростовской области
25 июля, 17:47
Врачи в Ростове трансплантировали девочке ее же селезенку
8 мая, 09:24
У ростовчанки нашли рак груди после жалоб на слабость от коронавируса
Жительница Ростовской области игнорировала направление на исследование маммографии, пропустив образование рака, рассказали в региональном Минздраве.
19 марта, 10:17
2023
В Ростове врачи помогли ребенку с редкой патологией
В Ростове врачи провели сложную операцию ребенку с редкой патологией, подробностями поделились в Минздраве Ростовской области.
30 августа 2023, 10:05
Благополучие донских женщин связали со способностью рожать и заниматься бизнесом
В Ростовской области благополучие женщин связали со способностью рожать детей и быть предпринимателем, документ появился на портале донского правительства.
29 августа 2023, 18:54

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