Здоровый образ жизни

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2024
«Вакцины нет»: как защитить детей от менингита в Ростове
22 ноября, 04:58
За неделю в Ростовской области гриппом и ОРВИ заболели около 22 тысяч дончан
13 февраля, 16:26
Магнитные бури обрушатся на Ростовскую область в январе. Что говорят метеорологи
Синоптики объявили, когда в январе жителям Ростовской области следует готовиться к мощным магнитным бурям, прогноз составили метеорологи.
5 января, 06:15
2023
Жители Ростовской области реже других отказываются от алкоголя и курения
4 декабря 2023, 07:44
Мощнейшая магнитная буря обрушится на ростовчан 30 ноября
29 ноября 2023, 10:24
«Полезное оздоровление»: врач рассказал, почему ростовчанам надо массово есть тыкву
23 ноября 2023, 07:00
Пневмония у взрослых: признаки, опасность и профилактика
21 ноября 2023, 07:01
Роспотребнадзор призвал дончан реже посещать общественные места из-за вспышки ОРВИ
13 ноября 2023, 17:57
Стало известно, как отразятся на здоровье ростовчан магнитные бури в феврале
Когда в Ростове-на-Дону ожидаются магнитные бури в феврале, а также почему их стоит опасаться и как от них защититься разбиралась RostovGazeta.
10 февраля 2023, 17:04
Больше 2 тысяч человек пробежали новогодний марафон в Ростове 1 января
В Ростове-на-Дону в первый день 2023 года состоялся традиционный марафон «Побегай первого января», сообщает региональное правительство.
1 января 2023, 10:38
2022
«Катимся к ожирению»: диетолог призвала ростовчан больше ходить пешком
Электросамокаты заставили ростовчан реже ходить пешком и расходовать меньше энергии, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский диетолог Анастасия Кривошей.
6 декабря 2022, 07:12
Ростовский врач рассказал, как легко преодолеть сезон вирусных заболеваний
17 ноября 2022, 08:20

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