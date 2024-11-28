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Здравоохранение в Ростовской области

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Ноябрь
Сроки капремонта больниц могут массово сорвать в Ростовской области
28 ноября, 13:47
Меньше половины жителей Ростовской области довольны качеством медпомощи
28 ноября, 12:12
Октябрь
Онкодиспансер в Ростовской области массово закупает лекарства от рака груди
26 октября, 11:35
В Батайске с 14 октября закрыли родильный дом
Акушерское отделение ЦГБ в Батайске с 14 октября закрывается на проведение дезинфекции и косметического ремонта, сообщила пресс-служба учреждения.
14 октября, 16:23
Сентябрь
Жителей Ростова-на-Дону массово проверят на наличие раковых опухолей
В Ростове проведут бесплатный приём по выявлению опухолей шеи и головы, сообщили специалисты НМИЦ онкологии Минздрава.
14 сентября, 08:11
Главе Ростовской области указали на аварийные больницы и отсутствие лекарств
11 сентября, 15:49
Август
Жители Ростовской области стали массово лечиться в частных клиниках
24 августа, 08:38
Июль
В Ростовской области рак у ребенка долгое время путали с аллергией
10 июля, 06:39
Июнь
У парня в Ростове нашли опухоль после жалоб на частые позывы в туалет
29 июня, 10:47
Май
Повышение окладов в два раза пообещали в Ростовской области врачам
14 мая, 16:13
Ростовчанка только на седьмом месяце узнала, что беременна тройней
В областном перинатальном центре приняли роды у девушки, беременной тройней, поделились в Минздраве региона.
14 мая, 15:25
Апрель
Врачи спасли жизнь 42-летней ростовчанки с внематочной беременностью
В Ростове врачи помогли пациентке с внематочной беременностью, об этом сообщили в пресс-службе донского Минздрава.
13 апреля, 15:50
Соседка поставила ростовчанину диагноз и лишила его возможности есть
Пенсионер в Ростове самостоятельно лечил болезнь Паркинсона, которую ему неверно диагностировала соседка, рассказали в пресс-службе Минздрава.
12 апреля, 13:17
Февраль
Медработники в селах Ростовской области получат выплаты до 50 тыс рублей
По поручению президента медики в малых городах и селах Ростовской области и других регионов станут получать новую выплату, подробностями поделилась зампредседателя Заксобрания Светлана Мананкина.
16 февраля, 14:07
В Ростовской области с 1 марта повысят зарплаты медикам
С 1 марта увеличатся выплаты медиков в малых городах и сёлах во всех регионах страны, об этом заявил президент Владимир Путин.
14 февраля, 16:12
Карантин из-за кори ввели в ОДКБ в Ростове
5 февраля, 16:34
Январь
Врач Чуланов объяснил, с чем связан рост заболеваемости коклюшем в Ростове
Отказ от прививок может стать причиной роста заболеваемости коклюшем, заявил инфекционист Владимир Чуланов «Коммерсанту».
17 января, 17:11
В Ростовской области назвали главную причину острого дефицита врачей
15 января, 10:29
Стало известно, каких врачей не хватает в Ростовской области
15 января, 06:41
Численность медиков в Ростовской области резко сократилась после пандемии
14 января, 19:04

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