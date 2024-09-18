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Жена

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2024
Ростовский митрополит Меркурий призвал священников не искать жен в интернете
18 сентября, 14:07
Губернатор Ростовской области Голубев с женой проголосовали на выборах 16 марта
16 марта, 10:36
Вдова бойца СВО из Ростовской области показала его последние сообщения
5 февраля, 08:35
2023
Ростовский актер Сергей Жигунов высказался против продолжения «Гардемаринов»
Актер из Ростова-на-Дону Сергей Жигунов заявил, что ему поступает много вопросов по поводу премьеры новых «Гардемаринов», сообщил он в Telegram.
4 октября 2023, 11:39
Стало известно о гибели в Нагорном Карабахе миротворца из Ростовской области
23 сентября 2023, 10:33
Расстрелявший собутыльника житель Ростовской области проведет 9 лет в колонии
В Ростовской области огласили приговор жителю Шахт, который расстрелял знакомого, сообщили в региональном УСКР.
14 августа 2023, 14:18
В Ростове назвали подробности о семье, где муж напал на супругу и выпал из окна
14 августа 2023, 12:44
В полиции рассказали, кто похитил пятилетнего ребенка в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону произошел конфликт между родственниками маленького ребенка, сообщили в региональном УМВД.
10 августа 2023, 14:30
Ростовчанина арестовали за стрельбу в барбершопе и убийство бывшей жены
В Ростове-на-Дону заключили под стражу местного жителя, который застрелил бывшую супругу в барбершопе, сообщает Telegram-канал Don_Mash.
24 июля 2023, 14:23

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