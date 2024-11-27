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Женщина

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2024
Гулявшую по Таганрогу с мертвым ребенком мать отправили под арест
Таганрогский городской суд избрал меру пресечения местной жительнице, обвиняемой в убийстве полугодовалого сына и покушении на жизнь его брата-близнеца. Женщину заключили под стражу.
27 ноября, 09:16
Ростовский митрополит Меркурий разрешил женщинам ходить в храм в брюках
Ростовский митрополит Меркурий рассказал о том, в чем допустимо женщинам заходить в храм в интервью на «Дон 24».
23 июня, 07:24
«Сама виновата, могла уйти»: как устроено единственное в Ростове женское убежище
14 февраля, 07:47
СК проверит жалобы на водителя автобуса, избившего детей в Ростовской области
1 февраля, 18:04
Отработал один день: в Ростове выпущенный утром на линию электробус попал в ДТП
В Ростове-на-Дону попал в аварию электробус, который только сегодня выпустили на линию, сообщили очевидцы в соцсетях.
16 января, 09:16
2023
Путин помиловал двух осужденных жителей в Ростовской области
Президент России Владимир Путин принял решение помиловать двух человек, отбывающих наказание за преступления, сообщили в правительстве региона.
8 декабря 2023, 08:23
Ростовчанка попала в больницу после того, как провалилась в открытый люк
3 ноября 2023, 08:11
Агрессивный ростовчанин после драки с женщиной пытался закидать людей овощами
28 октября 2023, 05:39
Выпавший с балкона мужчина погиб в Ростове-на-Дону
13 октября 2023, 13:44
Жителя в Ростовской области осудили за нападение на девушек и изнасилования
26 сентября 2023, 13:03
Осужденная за убийство ростовчанка лишила жизни еще одного человека
18 августа 2023, 10:20
Водитель насмерть сбил женщину на Благодатной в Ростове-на-Дону
9 августа 2023, 04:53
Аварийными признали трибуны после ЧП с детьми на Гребном канале в Ростове-на-Дону
В Ростовской области часть трибун признали аварийными после происшествия на Гребном канале с гибелью женщины, сообщил глава Минспорта региона Самвел Аракелян.
8 августа 2023, 14:43
Ростовчанку заподозрили в жестоком убийстве супруга ночью 31 июля
1 августа 2023, 04:55
В Ростовской области нашли тело пропавшей 36-летней женщины
30 июля 2023, 11:18
Два человека пострадали в аварии с иномарками в Ростове-на-Дону
30 июля 2023, 10:38
Стало известно о смерти владелицы барбершопа после стрельбы
21 июля 2023, 12:48
Один человек погиб и двое пострадали в тройной аварии в Ростовской области
В Волгодонске столкнулись три автомобиля, из-за чего погиб один человек, сообщили в региональном УГИБДД.
21 июля 2023, 06:01
На берегу у реки Калитвы в Ростовской области найдены скелетированные останки женщины
В Ростовской области на берегу реки Калитва нашли останки человека, сообщает Telegram-канал «Калитва сегодня».
11 июля 2023, 10:29

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