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Жестокое убийство

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Июнь
В СИЗО отправили жителя Ростовской области, забившего сожительницу кувалдой
Жителя Ростовской области заключат пол стражу в рамках уголовного дела о жестоком убийстве сожительницы. Суд удовлетворил ходатайство, сообщил местный СКР.
12 июня, 09:59
Апрель
Неизвестные жестоко убили инженера в Ростовской области и отрезали ему уши
5 апреля, 07:42
Декабрь 2023
В Ростовской области будут судить фермера, порубившего котят лопатой
29 декабря 2023, 11:57
Сентябрь 2023
Подростка арестовали за жестокое убийство мужчины в Ростовской области
В Ростовской области 17-летний житель Донецка избил до смерти незнакомца, сообщили в региональном УСКР.
7 сентября 2023, 11:54

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