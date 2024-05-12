Жилье в Ростове

Ростов вошел в тройку федеральных лидеров по росту цен на недвижимость за 2022 год

Ростов-на-Дону занял третье место в рейтинге российских городов, в которых существенно выросли цены на недвижимость с января 2022 года, об этом рассказали аналитики сервиса «Домклик».