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Жилье в Ростове

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Эксперты заявили, что мешает повысить качество жизни в Ростове
12 мая 2024, 08:06
2023
В Ростове на Пушкинской застроят пустырь рядом с доходным домом Мнацакановой
В Ростове на месте платной парковки рядом с доходным домом Мнацакановой построят многоэтажку с подземным паркингом, сведения об этом появились на портале ГИС ЕГРЗ.
20 февраля 2023, 13:30
Шеренга ведер и вздутые потолки: в Ростове 5 дней течет крыша в доме на Чкаловском
В Ростове жильцы дома в Днепровском переулке пятые сутки слышат весеннюю капель в коридоре из-за протекающей крыши, об этом они рассказали в соцсети «ВКонтакте».
19 февраля 2023, 06:46
В Ростове начали инвентаризацию муниципального жилья в феврале 2023 года
В Ростове проведут работы по инвентаризации муниципальных квартир и заключения договоров соцнайма с жильцами, об этом сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.
19 февраля 2023, 05:10
Ростов вошел в тройку федеральных лидеров по росту цен на недвижимость за 2022 год
Ростов-на-Дону занял третье место в рейтинге российских городов, в которых существенно выросли цены на недвижимость с января 2022 года, об этом рассказали аналитики сервиса «Домклик».
17 февраля 2023, 09:03
Самый комфортный район для проживания в Ростове-на-Дону
14 февраля 2023, 04:13
Европа мечтает о квазигосударстве и о Ростове, а водителей в город заманивают жильем
Ростовскую область надеются включить в состав Ногайской Республики, пока в Ростове обсуждают жилищные вопросы беженцев из Мариуполя и пытаются продать исторически ценные особняки.
7 февраля 2023, 15:57
Квартирами в Ростове обеспечат водителей автобусов из Мариуполя
7 февраля 2023, 11:52
В Ростове квартиры в новостройках подорожали на 19,3% в 2022 году
В Ростове стоимость квартир в новостройках выросла на 19,3% в 2022 году, об этом объявили аналитики портала о недвижимости.
27 января 2023, 10:11
Ростов вошел в топ-10 городов по доступности покупки вторичного жилья за маткапитал
Ростов-на-Дону занял седьмое место в рейтинге доступности покупки вторичного жилья за материнский капитал среди крупных городов России, результатами исследования поделились аналитики компании «Этажи».
15 января 2023, 07:21
«Это Военгетто»: ростовчане воспротивились строительству нового ЖК за 42 млрд рублей
В Ростове жители Военведа раскритиковали строительство крупного ЖК за 42 миллиарда рублей на территории улицы Таганрогской, комментарии появились в соцсетях.
14 января 2023, 16:47
В 2022 году вторичное жилье в Ростове подорожало на 15%
Один квадратный метр вторичного жилья в Ростове подорожал до 95,9 тысяч рублей в 2022 году, следует из материалов консалтинговой компании SRG.
10 января 2023, 09:20
В Ростове в 2023 году собираются капитально отремонтировать почти 880 домов
В Ростове в программу капитального ремонта в 2023 году включили 877 жилых домов, документ появился на портале правовой информации.
9 января 2023, 12:43

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