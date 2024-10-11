rostovgazeta.ru
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Жилые дома

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Октябрь
Пенсионер спалил 17 строений, воюя с роем ос в Ростовской области
В Ростовской области произошел крупный пожар по вине одного из местных жителей. Мужчина хотел избавиться от ос, а в итоге сжег несколько домов, сообщает МЧС.
11 октября, 07:20
Сентябрь
Лесной пожар после падения БПЛА в Ростовской области добрался до жилых домов
Пламя перебросилось на жилые дома при пожаре в Милютинском районе Ростовской области, сообщает глава региона Василий Голубев в своем telegram-канале.
29 сентября, 15:35
Режим ЧС ввели в районах Ростовской области 16 сентября
Режим ЧС ввели в Аксайском и Неклиновском районах Ростовской области из-за крупных ландшафтных пожаров, сообщает «Интерфакс».
16 сентября, 09:40
Страшное зарево на горизонте: пожар на левом берегу Ростова не потушили до ночи
В распоряжении RostovGazeta появились новые снимки крупного пожара на левом берегу реки Дон в Ростове, который полыхает почти несколько часов. Судя по кадрам, площадь ЧП все еще составляет сотни квадратных метров.
15 сентября, 20:06
Голубев сообщил новую информацию о пожарах в Ростовской области
15 сентября, 17:45
Под Ростовом ландшафтный пожар перебросился на 15 домов
15 сентября, 16:58
Голубев сообщил о сложной ситуации с пожарами в ряде районов Ростовской области
15 сентября, 14:43
Появилось видео страшного пожара в частном секторе Ростова у крупного ЖК
6 сентября, 19:45
Появились кадры крупного пожара, перекинувшегося на дома в Новочеркасске
2 сентября, 11:15
Август
Голубев сделал заявление из-за возгорания домов в Пролетарске рядом с нефтебазой
23 августа, 18:51
Июль
Жители сгоревших домов под Ростовом попросили палатки и отказались от общежития
5 июля, 16:36
Май
Новостройки в Ростове подорожали в 2,5 раза после ввода льготной ипотеки
Средние цены первичного жилья на рынке Ростова выросли в 2,5 раза, сообщают «Известия».
6 мая, 05:59
Апрель
В Ростове предложили увеличить число административных районов
10 апреля, 18:45
В Ростове стремительно растут цены на недвижимость и количество новостроек
9 апреля, 17:55
Март
«Свалки, скотомогильники, промзона»: почему ухудшается экология в Азовском районе
26 марта, 08:14
Февраль
Между Ростовом и Батайском построят коттеджный поселок
На левом берегу Дона в Ростове планируют построить коттеджный поселок на более чем 200 жителей, документы появились на портале администрации города.
7 февраля, 06:42
Январь
Около 40 домов и участков изымут в Ростове под строительство дороги на Театральном
30 января, 17:58
Власти назвали причины затопления домов на улице Шоссейной в Ростове
29 января, 08:55
Для реконструкции Вавилова начали сносить жилые дома в Ростове
В Ростове начали снос зданий для расчистки участков земли под расширение улицы Вавилова, об этом сообщил местный Telegram-канал.
26 января, 06:31
«Регион погружается под воду»: в Ростовской области массово топит жилые дома
25 января, 07:41

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